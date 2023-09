Johan Inan en Sjoerd Mossou trekken een voor Ajax en Maurice Steijn pijnlijke en weinig hoopgevende conclusie

Maurice Steijn is er nog niet in geslaagd Ajax naar zijn hand te zetten. Hoewel de Hagenaar het binnen de lijnen al een paar maanden voor het zeggen heeft in de hoofdstad, ‘valt er bij de Amsterdamse ploeg nog amper lijn of ontwikkeling te ontdekken’. Dat stelt het Algemeen Dagblad althans.

En er zullen weinig mensen zijn die zich hierin niet kunnen vinden. Ajax houdt inmiddels al een paar wedstrijden open huis. FC Twente en Olympique Marseille werden geen strobreed in de weggelegd en ook voor Feyenoord werd de rode loper uitgerold. Waar Olympique Marseille niet de kwaliteiten had om te profiteren van de chaos in de Amsterdamse defensie, deden FC Twente en Feyenoord dat wel. “Bij de tactische organisatie rondom de derde goal van Feyenoord kwam dat het meest schrijnend aan het licht, nota bene uit een corner voor Ajax, maar ook op tal van andere momenten”, schrijven Ajax-watcher Johan Inan en Sjoerd Mossou in het Algemeen Dagblad. “De Rotterdammers stonden vaak binnen een paar passes al voor het doel van Jay Gorter”, zagen zij.

Feyenoord liep binnen een helft uit naar 0-3. De wedstrijd werd in de tweede helft definitief gestaakt en wordt woensdagmiddag vanaf 14.00 uur uitgespeeld. Niemand lijkt echter rekening te houden met een eventuele comeback van Ajax. Niet alleen omdat het achterin een chaos is bij de Amsterdammers, maar ook omdat ze aan de bal (nog) geen idee lijken te hebben wat ze moeten doen. “Aan de bal leek het misschien nog wel wat door al het enthousiasme in de openingsfase, maar vrijwel alle dreiging van Ajax kwam tot stand vanuit een puur opportunistische speelstijl”, leest het. “Dat het hier niet om een incident ging, is inmiddels wel helder. Eind september valt er bij de Amsterdamse ploeg nog amper lijn of ontwikkeling te ontdekken.”

Van vastigheden is er bij Ajax evenmin sprake. “Steijn wisselt geregeld van basisformatie, maar zelfs de meest basale dingen - druk zetten, onderlinge afstanden, opbouw - gaan mis bij Ajax. Om die reden ook corrigeerde de coach zichzelf in vier van de laatste officiële wedstrijden halverwege door één of zelfs meerdere wissels toe te passen.” Het gesprek tussen Steijn en NOS-verslaggever Joep Schreuder ging ook Inan en Mossou niet onopgemerkt voorbij. “Toen Schreuder na de staking van zondag vroeg wat er mis ging bij de derde Feyenoord-goal, bleef een antwoord uit. ‘Dat gaat je niets aan’, bitste Steijn die - niet voor het eerst - vooral in algemeenheden wenste te praten over het spel van zijn ploeg.”