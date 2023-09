Kenneth Perez pakt Ajax-lichtpuntje aan: 'Kinderlijk eenvoudig, slaapmoment'

Kenneth Perez is kritisch op de rol van Ajax-verdediger bij beide doelpunten van Feyenoord-spits in De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA. Hato is dit seizoen één van en misschien wel het enige lichtpuntje bij de gevallen grootmacht, maar was zondagmiddag allesbehalve bij de les. Volgens Perez had de Nederlander veel meer moeten doen om Giménez het scoren te beletten.

Ajax had na de gelijke spelen bij Excelsior en Fortuna Sittard én de nederlaag tegen FC Twente wat recht te zetten. Het vertrouwen bij de achterban was echter niet heel hoog. Ajax liet afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille aan de bal bij vlagen leuke dingen zien, maar zónder bal leek het helemaal nergens op. Het was de grote vraag of Ajax-trainer Maurice Steijn er in de aanloop naar De Klassieker in was geslaagd de organisatie beter neer te zetten. Na nog geen tien minuten kon die vraag met nee worden beantwoord. Hato kon in de eerste weken van het seizoen op veel lovende kritieken rekenen, maar ook hij liep er verloren bij.

“Tegen Ajax kun je bijna niet slecht spelen”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “De ruimtes die je worden geboden, dat is voor alle profvoetballers heerlijk om in te spelen.” Vooral Giménez voelde zich als een vis in het water. De Mexicaan moest het thuisduel van Feyenoord met Celtic in de Champions League missen vanwege een schorsing en was dus al de hele week bezig met De Klassieker. Met twee doelpunten binnen twintig minuten deed hij Ajax enorm veel pijn. “Wat Giménez heel erg goed deed bij de 0-1: hij zakte uit en gaf hem door”, zag Pérez. Giménez kon vervolgens op aangeven van Quinten Timber de openingstreffer tegen het net schieten.

Volgens de Deense analist was Hato niet bij de les. “In de herhaling zie je dat heel mooi. Hoezo komt hij eerst bij deze bal? Omdat hij reageert. Kijk, Hato heeft een voorsprong, maar ook een slaapmoment vind ik. Hij denkt: nou, dat zal wel loslopen. Maar als centrale, zeker bij een spits als Giménez, kan dat niet. De 0-2 werd Feyenoord en Giménez dan in de schoot geworpen, maar hij speelt Hato kinderlijk eenvoudig voorbij”, is Perez kritisch op de veelgeprezen jonge verdediger van Ajax.