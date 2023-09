Kenneth Pérez plaatst vraagtekens bij uitspraken Maurice Steijn: 'Ik vind het eigenlijk niet heel netjes'

Kenneth Pérez is van mening dat Ajax-trainer Maurice Steijn zich beter niet had kunnen uitlaten over het transferbeleid van Sven Mislintat. Steijn werd na de ontmoeting tussen Fortuna Sittard en Ajax op de persconferentie gevraagd naar zijn rol bij de inkomende transfers, maar liet weten dat Mislintat ‘andere keuzes’ heeft gemaakt. Pérez vindt het niet slim dat de oefenmeester zich op die manier heeft uitgesproken.

Tijdens het programma Dit was het Weekend op ESPN wordt een fragment van Steijn op de persconferentie na Fortuna Sittard - Ajax laten zien en besproken. De oefenmeester kreeg de vraag hoeveel spelers die hij heeft voorgedragen uiteindelijk zijn gekomen. Steijn antwoordde dat dat er niet nul zijn, maar ook niet heel veel omdat technisch directeur Mislintat ‘andere keuzes’ heeft gemaakt. “Hiervoor zegt hij dat in de voorbereiding was afgesproken dat Mislintat bepaalt welke spelers er komen en hij zich zou gaan richten op de spelers die hij krijgt. Als je die afspraak maakt, dan vind ik het eigenlijk niet heel netjes dat hij nu een beetje afstand neemt van de aankopen die zijn gedaan”, stelde Pérez.

Artikel gaat verder onder video

“Hij doet eigenlijk alsof hij er helemaal niets mee te maken heeft gedaan en je hem er niet op kan afrekenen”, vervolgde de analist. “Maar dan had hij in de voorbereiding tegen Mislintat moeten zeggen dat hij dit alleen zou doen als hij minimaal over drie spelers mocht beslissen en dat hij het anders niet zou doen. Als hij dat had gezegd en hij krijgt dit, dan kun je dit zeggen. Maar nu…”, plaatst Pérez duidelijk zijn vraagtekens bij de uitspraken van Steijn.

Jan Joost van Gangelen vermoedt dat het transferbeleid van Mislintat de reden is waarom Peter Bosz niet de opvolger van John Heitinga werd bij Ajax. Volgens de presentator had Bosz nooit geaccepteerd dat hij weinig te zeggen zou hebben over de inkomende transfers. “Bosz was hier waarschijnlijk niet mee akkoord gegaan, maar hij zegt wel in elk interview dat je bij de technisch directeur moet zijn en hij er niks mee te maken hebt”, aldus Pérez. “Dus misschien is dat wel zo, dat hij zijn spelers krijgt, maar dat zijn andere spelers. Ook spelers die we vaak al kennen, dus dat vinden we al snel goede aankopen. Bij Ajax kennen we de spelers niet.”

Ávila

Gáston Ávila is één van de vele nieuwe namen bij Ajax. De Argentijn kwam onlangs over van Antwerp FC en maakte op bezoek bij Fortuna Sittard zijn debuut in het wit-rood-wit. Ávila slaagde er echter niet in een positieve eerste indruk te maken op Pérez. “Waarvoor heb je die in godsnaam gehaald?”, vroeg de Deen zich hardop af, om vervolgens wel te zeggen dat Ávila pas één wedstrijd heeft gespeeld en het niet helemaal eerlijk is om nu al over hem te oordelen.