Koeman is eerlijk: 'Dan had iedereen naar mij gewezen. En terecht'

Bondscoach Ronald Koeman is zeer tevreden met de 3-0 overwinning van het Nederlands elftal tegen Griekenland. De keuzeheer nam een risico door terug te gaan naar een systeem met drie centrale verdedigers, terwijl hij eerder aankondigde 'zeker' bij vier verdedigers te willen blijven. De rol van de wingbacks was in het nieuwe systeem van groot belang en was succesvol tegen de Grieken.

Dus dat Denzel Dumfries op papier twee assists gaf en eigenlijk nog een derde op zijn naam had moeten schrijven, was geen toeval. “Dat is iets waar we heel veel aandacht aan hebben besteed. Daar hebben we, zo goed als het kan in een week, op gefocust”, benadrukte Koeman bij de NOS over de rol van Dumfries op rechts én Daley Blind aan de linkerkant. “Het waren hele goede goals. (…) We hadden met Wout een diepe spits en aan twee kanten backs, die veel voetballend vermogen hebben. En Dumfries is fysiek heel sterk. Hij kan ook een bal bij de tweede paal erin koppen.”

Na de periode onder Louis van Gaal in 1-3-5-2 was het voor veel internationals amper schakelen, merkte Koeman. “We hebben ook veel spelers die dat elke week spelen bij hun clubs. Het verschil zat erin, in de eerste helft, dat we heel goed en heel vaak vol druk hebben gezet”, analyseerde Koeman. “We hebben een goede eerste helft gespeeld. De tweede helft was anders, daarin hebben we minder kunnen creëren.”

Voor zijn wisseling hield Koeman wel ruggespraak bij zijn technische staf en onder anderen captain Virgil van Dijk. “Het 4-3-3 systeem ging niet heel goed. Daar waren te veel twijfels over. Dan is het veel erger als je geen wijziging doorvoert en het gaat niet goed. Voor mij was dit geen risico of gok. Maar je hebt gelijk. Als dit niet was gelukt, dan wijzen ze naar mij. En dat zou terecht zijn”, erkende Koeman, die nog geen uitsluitsel wilde geven over het systeem tegen Ierland.

“Dat weet ik nog niet. Ik heb bewust deze wedstrijd centraal gesteld en dan kun je zien dat we heel goed kunnen voetballen”, zei Koeman, die normaliter gewoon vasthoudt aan deze tactiek. “Het is terecht dat jullie daarover praten. Dat ik 4-3-3 wil spelen heb ik gezegd, maar daar zag ik niet voldoende houvast voor. Als coach moet je veranderen, maar dat was geen gok. Als je mij analyseert als coach, heb ik altijd momenten gehad dat ik andere dingen deed. Of het systeem nou met drie, vier of vijf verdedigers is: ik wil altijd druk naar voren hebben. Niet afwachten”, besloot een zeer tevreden Koeman.