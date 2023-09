Koploper Sparta in eigen huis niet langs NEC

Eredivisie-koploper Sparta Rotterdam is er in eigen huis niet in geslaagd drie punten te pakken tegen NEC. De Rotterdammers kwamen met driekwart wedstrijd gespeeld zelfs op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Dirk Proper, maar met een benutte strafschop redde Joshua Kitolano tien minuten voor het einde nog wel een punt voor de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk: 1-1.

De eerste helft van het duel verliep erg slordig. De openingsfase van de wedstrijd kende veel kleine overtredingen van beide kanten, waardoor de ploegen niet echt in de wedstrijd konden komen. Zowel de Rotterdammers als de Nijmegenaren konden elkaar maar met moeite vinden en leken vooral te hopen op een moment van individuele klasse. Grote kansen bleven dan ook uit en gevaar werd met name gesticht met afstandsschoten. Beide keepers werden slechts één keer aan het werk gezet: Jasper Cillessen toonde zijn reflexen op een schot van Camiel Neghli en Nick Olij kreeg zijn vuisten tegen een zwabberbal van Magnus Mattsson. De weinig enerverende eerste helft kende een vervelend slot, met name voor Brayann Pereira: hij botste op de knie van Tobias Lauritsen, waarbij zijn schouder uit de kom ging.

Artikel gaat verder onder video

Na iets minder dan een uur spelen was daar de individuele actie die de wedstrijd kon openbreken. Proper pikte namens de Nijmegenaren de bal op op het middenveld. Hij liep een aantal tegenstanders voorbij en verschalkte Olij in de verre hoek: 0-1. De tegengoal leek Sparta wakker te schudden. De Rotterdammers zochten de aanval en werden onder meer gevaarlijk via Koki Saito, die net naast kopte.Na 82 minuten was het eindelijk raak voor de ploeg van Jeroen Rijsdijk. Joshua Kitolano mocht aanleggen vanaf elf meter en klopte Cillessen. Sparta bleef zoeken naar meer en kreeg een grote kans op de 2-1, maar Calvin Verdonk kon de bal van de lijn koppen. Zo bleef de einstand steken op 1-1.

Door het gelijkspel blijft Sparta in ieder geval voor een dag koploper in de Eredivisie. De ploeg van Rijsdijk staat nu op acht punten uit vier duels, maar kan morgen voorbij worden gestoken door sc Heerenveen, dat op bezoek bij Go Ahead Eagles op negen uit vier kan komen. Voor NEC was het punt in Rotterdam zeker welkom; nadat de eerste twee duels van het nieuwe seizoen een nederlaag hadden opgeleverd pakte de ploeg van de geplaagde trainer Rogier Meijer in eigen huis drie broodnodige punten tegen Go Ahead Eagles. Door het gelijkspel op Het Kasteel stijgen de Nijmegenaren - in ieder geval voor even - naar de tiende plaats op de ranglijst.