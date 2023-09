Manchester City kondigt contractverlenging aan met geniale DiCaprio-imitatie

Manchester City heeft donderdag met een ludieke video op X bekendgemaakt dat het contract van verdediger Kyle Walker (33) is opengebroken. De Engels international zou komende zomer transfervrij zijn maar ligt nu tot medio 2026 vast bij de treble-winnaar van afgelopen seizoen.

In het filmpje spreekt Walker zijn teamgenoten toe: "I'm not leaving!" (Ik ga niet vertrekken!), wat leidt tot uitzinnige taferelen bij de rest van de selectie. De video is een rechtstreekse verwijzing naar een scène uit de door Martin Scorsese geregisseerde film The Wolf of Wall Street (2013), waarin Leonardo DiCaprio de (hoofd)rol van Jordan Belfort speelt.

Is this thing on? 🎤 pic.twitter.com/mAVm67A8rj — Manchester City (@ManCity) September 14, 2023

Walker leek afgelopen zomer nog op weg naar de uitgang bij Manchester City. De verdediger, die in 2017 voor 52 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, werd tot op de laatste dag van de transferwindow in verband gebracht met Bayern München, maar bleef uiteindelijk zijn huidige werkgever toch trouw.

Inmiddels staat Walker in alle competities op exact 260 wedstrijden namens The Citizens. Daarin scoorde hij achttien keer en leverde hij 26 keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Met de club legde hij liefst vijf keer beslag op de Engelse landstitel, won hij twee keer de FA Cup en afgelopen seizoen voor het eerst de Champions League. In de finale tegen Internazionale kwam hij acht minuten voor tijd als invaller voor John Stones binnen de lijnen.