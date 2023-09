Marcel van der Kraan constateert nóg een probleem voor Feyenoord en Arne Slot

De zon begon voor Feyenoord weer te schijnen na de overtuigende zeges tegen Almere City en FC Utrecht, maar in de aanloop naar het thuisduel met sc Heerenveen én de start van de Champions League pakken zich toch weer wat donkere wolken samen boven De Kuip. Arne Slot zag Ayase Ueda geblesseerd terugkeren van interlandverplichtingen met Japan. Een groot probleem voor Feyenoord en Slot. Niet alleen omdat Santiago Giménez geschorst is voor de eerste twee groepsduels in het miljoenenbal.

“Er is nog geen man overboord, er heeft zich geen ramp voltrokken, maar het kampioenenbal ingaan zonder je topscorer, je meest waardevolle spits, was al een domper”, schrijft Marcel van der Kraan in De Telegraaf over de afwezigheid van Giménez in de groepswedstrijden tegen Celtic en Atlético Madrid. De Mexicaan werd in het afgelopen seizoen in de return tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League met rood van het veld gestuurd. “Maar dan ook nog de vervanger niet kunnen inzetten - de Japanner Ueda was met 9 miljoen euro de duurste aankoop van het jaar - komt hard aan bij de technische staf en de spelers”, vervolgt Van der Kraan.

Feyenoord tastte afgelopen zomer diep in de buidel voor de komst van Ueda, die zich in ieder geval kon verheugen op een basisplaats in de eerste twee groepsduels in de Champions League. De aanwinst tankte anderhalve week geleden in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht vertrouwen door als vervanger van Giménez de 1-4 voor zijn rekening te nemen. Ueda meldde zich zodoende met een goed gevoel bij de Japanse nationale ploeg. Japan en Ueda oefenden afgelopen zaterdag tegen Duitsland en wonnen, mede dankzij een treffer van de Feyenoorder, met 1-4. Ueda heeft er echter niet heel lang van kunnen genieten. “Hij voelde direct aan dat het fout zat in zijn been. Hij besloot direct terug te keren naar Rotterdam om daar te worden behandeld”, weet Van der Kraan.

Eenmaal terug in Nederland werd duidelijk dat Ueda een spierblessure heeft opgelopen. Die houdt hem voorlopig aan de kant. Een hard gelag voor Feyenoord en Slot, zeker met het oog op de Champions League. Van der Kraan ziet echter óók een probleem voor het aanstaande competitieduel met sc Heerenveen. “Zaterdagmiddag om 16.30 uur wacht sc Heerenveen thuis in De Kuip en dan kan Giménez nog in de spits opereren, al is dat duel verre van ideaal voor de Mexicaan omdat hij dan net anderhalve dag terug is van zijn eigen interlands met Mexico en wéér een lange vlucht in de benen heeft. Normaal gesproken zou hij waarschijnlijk niet eens zijn gestart, aangezien het elftal ook met Ueda moest warmdraaien voor de wedstrijd tegen Celtic.”

“Tegelijkertijd zal Slot oppassen dat hij met Giménez geen grote risico’s loopt en zal de spits, die toch al zo weinig vakantie had in de zomer, zoveel mogelijk rust willen geven”, vervolgt Van der Kraan. Slot moet puzzelen, zeker voor de groepsduels in de Champions League. “Hij wil zonder twijfel ook op het hoogste Europese podium laten zien dat hij als coach in staat is om met Feyenoord indruk te maken in Europa, maar moet daarvoor wel zijn beste materiaal beschikbaar hebben. Het lijkt nu of hij met een gemankeerd team aan de start staat van de grootste race in zijn leven. Thuis tegen Celtic en uit tegen Atlético Madrid, als Ueda dat duel in Spanje ook niet haalt, moet hij improviseren en dat kan de ploeg in de eerste duels al achterop werpen.”

Santiago Giménez doet drie dagen voor Feyenoord - sc Heerenveen slechts dertien minuten mee bij Mexico

