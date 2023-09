Marciano Vink ziet 'lulkoekverhaal' van Maurice Steijn in aanloop naar FC Twente - Ajax

Marciano Vink begrijpt de uitspraken van Maurice Steijn over de zomeraanwinsten van Ajax. Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) liet Steijn weten dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat zijn adviezen niet heeft opgevolgd wat betreft inkomende transfers. Dat Steijn vrijdag aangaf dat die uitspraken in de juiste context gezien moeten worden, is volgens Vink echter een ‘lulkoekverhaal’.

“Ik denk dat hij na de wedstrijd tegen Fortuna zwaar geïrriteerd was dat alleen zijn hoofd op het hakblok lag”, legt Vink uit vanuit De Grolsch Veste, waar Ajax zondagmiddag aantreedt tegen FC Twente. “Hij werd bekritiseerd en verantwoordelijk gehouden voor het matige spel. Hij kreeg een directe vraag welke spelers uit zijn koker kwamen. Dan moet hij antwoord geven en hij zegt naar mijn mening niks verkeerd. Hij heeft de situatie geschetst zoals die is.”

“Van de twaalf spelers was er waarschijnlijk geen één, wellicht Sutalo, speler die hij van tevoren graag wilde”, vervolgt de analist van ESPN. “Dat is allemaal het werk van Mislintat. Die is gewend om in Duitsland autonoom te werken en daar moet een trainer het mee doen. In Nederland gelden andere normen en gaat een td in overleg met zijn trainer. De td neemt de eindbeslissing, maar het gaat in overleg. Ik denk dat Steijn zwaar gepikeerd was en vanuit zijn hart sprak.”

“Dat hij later zegt dat het uit z’n verband getrokken is, is natuurlijk een lulkoekverhaal. Hij was daar gewoon Maurice Steijn zoals wij hem kennen. Straight, een beetje een straatvechter die niet over zich heen laat lopen”, besluit Vink, waarna Karim El Ahmadi aanvult: “Het siert hem dat hij eerlijk is, maar het is niet slim om te doen. Als je bij een club wordt aangesteld, moet je aangeven dat je invloed wil hebben op het transferbeleid.”