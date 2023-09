Mason Greenwood hoort nare spreekkoren bij terugkeer: straf lijkt aanstaande

Mason Greenwood maakte zondag zijn debuut voor Getafe in de wedstrijd tegen Osasuna (3-2 zege). De meegereisde supporters van Osasuna keerden zich meteen tegen Greenwood, door 'Greenwood, sterf' te scanderen vanuit het uitvak. Dat kan Osasuna op een straf komen te staan.

Volgens The Athletic zijn de spreekkoren genoteerd door rapporteurs van LaLiga, waardoor een disciplinaire sanctie kan volgen. Trainer Jagoba Arrasate zei na de wedstrijd dat de spreekkoren 'heel slecht' waren, al stipte hij aan dat Getafe-supporters ook 'fuck Osasuna' gezongen zouden hebben.

"Wat betreft Greenwood: het rechtsproces heeft zijn beloop gehad", zegt Arrasate, die daarmee overigens voorbijgaat aan het feit dat er geen rechtszaak is geweest, omdat het vermeende slachtoffer van Greenwood haar verklaring introk en inmiddels weer met de aanvaller samen is. "Hij is een heel goede speler. Maar als we het gaan hebben over spreekkoren, moeten we alle spreekkoren benoemen, niet slechts enkele."

Greenwood kwam in de 77ste minuut bij een 2-2 stand binnen de lijnen en was verantwoordelijk voor het verkrijgen van de corner waaruit in de 86ste minuut de beslissende 3-2 van Nemanja Maksimovic viel. Daardoor staat Getafe na vijf wedstrijden op de negende plek met zeven punten.