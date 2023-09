'Mislintat bleef tegenstribbelen, Ajax kiest voor hardere woorden'

Een opvallend element in het persbericht van Ajax over het vertrek van Sven Mislintat. De club meldde aanvankelijk dat Mislintat en Ajax ‘in goed overleg’ hebben besloten de samenwerking te beëindigen, maar vijf minuten daarna meldde Ajax dat dat ‘het verkeerde persbericht was’. In de tweede versie was het gedeelte over het ‘goede overleg’ verdwenen.

Waarom werd het persbericht plots gewijzigd? De Telegraaf schrijft dat 'Mislintat bleef tegenstribbelen', waardoor hij nu 'met pek en veren' is vertrokken. "Aanvankelijk communiceerde de club dat de beslissing in onderleg overleg was genomen, maar nadat Mislintat bleef tegenstribbelen werd hij alsnog ontslagen en met pek en veren de Johan Cruijff ArenA uitgestuurd", aldus de krant. Er zou zondag urenlang overleg hebben plaatsgevonden over de positie van Mislintat.

De Telegraaf was al vrij snel bijzonder kritisch op Mislintat; veel Ajax-supporters vonden ondertussen dat de Duitser de tijd moest krijgen. Naarmate de tijd verstreek werd zijn positie echter onhoudbaar. Zijn aankopen hebben nog weinig bewezen en de directeur ligt ook onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling bij transfers. Ook zou hij woedend de trainerskamer in zijn gelopen en bijvoorbeeld tegen doelman Jay Gorter hebben gezegd dat hij uit de basisopstelling zou moeten.