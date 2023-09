Mislintat pareert kritiek en verdedigt aankoopbeleid: ‘Wat dat betreft is Ajax nog steeds dé club in Nederland’

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax is voorafgaand aan het uitduel met Fortuna Sittard tegenover de aanwezige schrijvende pers ingegaan op de turbulente transferzomer. De Duitser vertelde tijdens het trainingskamp in Duitsland in juli dat hij waarschijnlijk meerdere transferwindows nodig zou hebben om Ajax nieuw leven in te blazen, maar daarop is hij teruggekomen. Mislintat kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn eerste zomer in Amsterdam, maar weet ook dat het nog moet blijken of hij de juiste keuzes heeft gemaakt.

Toen Mislintat in mei werd aangesteld als technisch directeur - en Ajax daarmee eindelijk een vervanger had gevonden voor de in februari 2022 vertrokken Marc Overmars - wist hij dat hij voor een enorme uitdaging stond. De Amsterdammers hadden een dramatisch seizoen achter de rug, met kansloze campagnes in de Champions League en Europa League, een verloren bekerfinale én de derde plaats in de Eredivisie. Bovendien zag Mislintat Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus allemaal vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

“Er was zó veel te repareren. We zijn competitiever dan vorig jaar, omdat de selectie veel meer uitgebalanceerd is”, wordt Mislintat geciteerd door Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. “We hebben het geflikt, maar dat moeten we nu tonen.” Dat is in de eerste wedstrijd met een groot aantal nieuwkomers niet gelukt. Ajax kwam zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard niet verder dan een 0-0 gelijkspel en met wedstrijden tegen FC Twente, Olympique Marseille én Feyenoord in aantocht, zal de druk op trainer Maurice Steijn alleen maar toenemen. “Maar het is niet fair naar Steijn toe te verwachten dat alles in één keer op zijn plaats valt, omdat we met Timber, Tadic, Álvarez en Kudus topspelers zijn kwijtgeraakt”, stelt Mislintat.

“Het is tricky, want we zien het beste van dit team niet in de komende drie, zes of negen weken. We hebben een zaadje geplant en moeten dat nu zon en water geven. Maar onze ambitie is dezelfde als altijd: de titel winnen”, aldus de Duitser, die van mening is dat hij niet nog meer transferperiodes nodig heeft om Ajax er weer bovenop te krijgen. “Ik ben tevreden, want hoewel we op verkopen moesten wachten, hebben we in één periode meer kunnen doen dan ik had verwacht.”

Geen koopclub

Ajax telde uiteindelijk meer dan honderd miljoen euro neer om de selectie te versterken. Daarbij richtte Mislintat zich vooral op de buitenlandse markt, en spelers die bij het publiek in Nederland (nog) niet heel bekend zijn. De Duitser is het echter niet eens met de kritiek op het aankoopbeleid van Ajax. “Ik wil en kan geen superbedragen besteden aan spelers van het hoogste niveau. Mijn job is spelers te vinden met hetzelfde talent, die voor minder geld zijn te halen. Ik kies nooit voor zekerheid”, zegt Mislintat over de keuze om onder meer Chuba Akpom en Georges Mikautadze te halen. Zij speelden vorig seizoen nog op het tweede niveau in respectievelijk Engeland en Duitsland.

Mislintat zou Ajax ook geen ‘koopclub’ noemen. “Als je spelers verkoopt moet je ook spelers kopen. Als je ze niet kunt laten doorstromen vanuit de academie. We houden oog voor de academie, want we hebben de contracten van Silvano Vos, Kian Fitz-Jim en Youri Baas verlengd en Jay Gorter teruggehaald. Tegen Fortuna Sittard zaten Anass Salah-Eddine en Mika Godts bij de selectie en speelde Kristian Hlynsson. We hebben vijf spelers uit de jeugdopleiding overgeheveld naar het eerste elftal. Dus daar moeten we niet over klagen. We zijn wat dat betreft nog steeds dé club in Nederland”, pareert de technisch directeur de kritiek.