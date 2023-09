Mogelijke meevaller voor Oranje na enorme blunder Griekse voetbalbond

Griekenland kende afgelopen zondag, drie dagen na de 3-0 oorwassing tegen het Nederlands elftal, in eigen huis weinig moeite met Gibraltar. De voetbaldwerg werd, ondanks de afwezigheid van vier geschorste internationals, eenvoudig met 5-0 opzij gezet. Pas na de wedstrijd ontdekte de Griekse voetbalbond echter dat het viertal 'gewoon' had mogen spelen.

Het betreft voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas (thans uitkomend voor Liverpool), Dimitrios Kourbelis (Trabzonspor), Petros Mantalos (AEK Athene) en Manolis Siopis (Cardiff City). Alle vier ontvingen zij in Eindhoven een gele kaart van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Voor alle vier betekende dat bovendien de tweede gele prent in de kwalificatiereeks voor het EK dat volgend jaar in Duitsland wordt gehouden.

De Griekse voetbalbond (EPO) informeerde bondscoach Gus Poyet dan ook dat hij tegen Gibraltar geen beroep op het viertal kon doen, men ging er onterecht vanuit dat twee gele kaarten automatisch een schorsing zouden opleveren. Daarmee schoot de bond zichzelf lelijk in de voet: pas bij drie gele kaarten wordt een speler voor één duel uitgesloten. Mocht het viertal tegen geel aanlopen in het uitduel met Ierland op 13 oktober, dan leidt dat voor de betrokken spelers alsnog tot een schorsing voor de return tegen Oranje, dat drie dagen later op bezoek komt in Athene.

Zondebokken

In een verklaring op de eigen website wijst de EPO alvast twee zondebokken aan. "Deze fout is niet te ontkennen, zo geven technisch directeur Kostas Konstantinidis en hoofd nationale teams Takis Fyssas toe", zo valt te lezen in het statement, "hoewel deze fout niet direct praktische consequenties heeft gehad." De bond kondigt aan de rol van het tweetal tegen het licht te gaan houden: "Het bestuur zal deze zaak onderzoeken, waarbij rekening wordt gehouden met hun bijdrage aan het Griekse voetbal en in het bijzonder de nationale ploeg, en zal de komende dagen beslissen over de te volgen procedure."