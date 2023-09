Nederland - Griekenland op tv: hoe laat en op welke zender kijk je naar Oranje?

Het Nederlands elftal hervat de EK-kwalificatiereeks donderdagavond met een wedstrijd tegen Griekenland. Het duel begint om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. De wedstrijd wordt op tv uitgezonden, maar op welke zender?

Nederland - Griekenland op tv

Het duel tussen Nederland en Griekenland begint om 20.45 uur en is te bekijken op NPO 3. De voorbeschouwing begint om 20.12 uur. Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn als analisten aanwezig in het Philips Stadion. De wedstrijd is online te bekijken via de livestream van NPO 3. Bovendien houdt FCUpdate een live wedstrijdverslag bij.

Belangen van Nederland - Griekenland

Artikel gaat verder onder video

Om kwalificatie voor het EK 2024 in eigen hand te houden, kan Oranje zich geen misstap veroorloven. De ploeg van Ronald Koeman begon met een 4-0 nederlaag tegen Frankrijk aan de kwalificatiereeks en won daarna met 3-0 van Gibraltar. Griekenland heeft zes punten uit drie duels, na zeges op Gibraltar (0-3) en Ierland (2-1); Frankrijk was met 1-0 te sterk voor de Zuid-Europeanen.

Opstelling Nederland

Ronald Koeman heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd in zijn opstelling bij het Nederlands elftal. De bondscoach kiest voor een systeem voor vijf verdedigers in het duel met Griekenland. Daarmee hoopt de coach vermoedelijk wat te doen aan de defensieve problemen die Oranje in zijn tweede periode tot dusver duidelijk had. Hoewel het systeem op papier 3-4-3 is, met Dumfries en Blind op het middenveld, is het vergelijkbaar met de achterhoede waarvoor Louis van Gaal koos op het WK in Qatar.

Opstelling Oranje: Flekken; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké, Blind; De Jong, De Roon; Simons, Weghorst, Gakpo.