Noa Lang komt met grote aankondiging: 'Dit wilden jullie toch?'

Noa Lang gaat het nummer 7k Op je Feestje officieel uitbrengen. Het nummer is vrijdag om 00.00 uur te beluisteren, zo maakt de aanvaller van PSV bekend op Instagram.

Lang heeft het nummer samen met artiest Antybanty opgenomen. "Dit wilden jullie toch? Vrijdag 0000 online. Pre-save link in bio!", schrijft Lang op zijn Instagram-account. Het nieuws wordt onder meer door Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman enthousiast onthaald. "Hahahah jaja daar is tie hoor", schrijft Hartman in de comments.

Toen Lang in juli werd gepresenteerd bij zijn club PSV, liet hij al weten het nummer te willen draaien in de kleedkamer. "Die gaat viraal op TikTok", zei hij toen. De artiestennaam van Lang is Noano en die naam wordt ook genoemd in het nummer.