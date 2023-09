Noa Lang: 'Mensen kennen deze kant van mij niet, maar dit ben ik ook'

Noa Lang heeft in gesprek met Life After Football teruggeblikt op zijn vertederende actie na afloop van de gewonnen strijd om Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, waarbij de aanvaller van PSV een aantal kinderen met een beperking het feestje liet meevieren. Waar de 24-jarige Lang die avond veel harten stal, vindt hij zelf dat hij weinig bijzonders deed.

Lang liet in De Kuip een kant zien die het grote publiek niet van hem kende door de gehandicapte kinderen in de spotlights te zetten, hen zijn medaille om te hangen en foto's met ze te maken. Een jongen werd zelfs de gewonnen schaal overhandigd. "Ik kreeg daar ontzettend veel berichten over op mijn socials", zegt de aanvaller van PSV. "Voor mij was dat heel normaal."

"Ik kan prikkelbaar zijn en impulsief maar dit ben ik ook. Ik hou gewoon van kinderen en wat ik deed toen in de Kuip is volgens mij heel normaal. Ik vind die jongetjes de leukste kinderen ter wereld. Het leven kan lastig zijn voor ze, maar ze staan heel gelukkig in het leven. Wij doen allemaal maar moeilijk en serieus in dat leven maar zij lijken zich nergens druk om te maken. Daar heb ik gewoon heel veel respect voor. En voor hun ouders voor wie het ook niet makkelijk zal zijn, ook", aldus Lang.

Dat zijn imago niet overeenkomt met zijn identiteit, vindt Lang onbelangrijk. "Dat mensen deze kant van mij niet kennen, maakt me niks uit. De mensen om mij heen weten hoe ik écht ben."