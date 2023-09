Nordin Amrabat: ‘Ik heb tegen hem gespeeld, hij gaat Ajax een stap omhoog helpen’

AEK Athene-aanvaller Nordin Amrabat was blij toen hij zag dat zijn club gekoppeld werd aan Ajax tijdens de loting van de Europa League-groepsfase. De Marokkaan hoopte stiekem op dat scenario en kijkt uit naar een terugkeer in Nederland. Tegenover Voetbal International reageert de oud-speler van PSV en VVV-Venlo op de loting en laat hij zijn licht schijnen over de situatie bij Ajax.

De Amsterdammers werden vrijdagmiddag in de zogeheten ‘groep des doods’ geplaatst. De ploeg van Maurice Steijn neemt het in de Europa League op tegen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en dus het AEK Athene van Nordin Amrabat. “Ik hoopte eerlijk gezegd ook op Ajax, omdat ik in mijn carrière nog nooit in de Arena heb gewonnen van Ajax. Laten we hopen dat we daar punten kunnen pakken”, reageerde de aanvaller in eerste instantie.

Amrabat laat vervolgens zijn licht schijnen over de hele poule. “Brighton is voor mij de favoriet in de groep. Ik heb ze het afgelopen jaar vaak aan het werk gezien in Engeland. Ze spelen goed voetbal met veel wisselingen en in een hoge intensiteit, echt een sterk elftal. Olympique Marseille vind ik ook sterk en verder ben ik heel benieuwd naar Ajax”, vertelt de Marokkaan, die hoge verwachtingen heeft van verdediger Josip Sutalo. “Ik heb tegen Josip Sutalo gespeeld in de play-offs, een hele goede, sterke en snelle verdediger die Ajax een stap omhoog gaat helpen.”

Of de rest van de aankopen van Sven Mislintat goed gaan uitpakken, is ook voor Amrabat de grote vraag. “Ik vind het een risico, omdat Ajax staat voor het opleiden van talenten die de opleiding doorlopen en uiteindelijk doorbreken. Ajax kiest nu voor iets anders, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. We gaan het volgen”, aldus de 36-jarige voorhoedespeler.