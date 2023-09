Opluchting in Nice: Alexis Beka Beka van brug gehaald na dreiging met zelfdoding

Goed nieuws uit Frankrijk. Daar is Nice-middenvelder vrijdagmiddag veilig van een brug gehaald. De 22-jarige Fransman dreigde zichzelf van het leven te beroven, maar toegesnelde hulpdiensten wisten dat gelukkig te voorkomen.

Op basis van politiebronnen melden meerdere Franse media dat Beka Beka ongedeerd is. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat de speler naar het Magnan-viaduct, vlakbij het stadion van zijn werkgever, was gereden. Daar had hij zijn auto op vluchtstrook gezet om vervolgens op de brug te gaan staan. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er kwam ook een psycholoog om op Beka Beka in te praten. Uiteindelijk slaagde de brandweer erin hem in veiligheid te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Nice gelaste alle persactiviteiten vrijdag af. De club speelt zondag thuis tegen Stade Brest. Beka Beka kwam dit seizoen nog niet in actie voor Nice, dat hem in de zomer van 2022 overnam van het Russische Lokomotiv Moskou. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk brak in zijn geboorteland door bij Caen. In Frankrijk wordt gemeld dat de relatie van Beka Beka onlangs is gestrand. Nice heeft zelf nog niks naar buiten gebracht over de talentvolle middenvelder.

Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.