De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen NEC is bekend. Aanwinst Armel Bella-Kotchap heeft een basisplek, terwijl Hirving Lozano op de bank zit. Het duel zou zaterdagavond om 20.00 uur beginnen in het Philips Stadion, maar start tien minuten later omdat de VAR te laat aanwezig zou zijn.

Volg de wedstrijd tussen PSV en NEC in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video

Trainer Peter Bosz vertelde op de persconferentie nog niet of hij met Lozano en Bella-Kotchap zou starten. "Dat kan. Ik overweeg het", liet hij los. "Iedereen die bij mij in de selectie zit, kan spelen. Die jongens dus ook. Die keuze ga ik voor mezelf nemen." Uiteindelijk begint dus alleen Bella-Kotchap in de basis, De verwachting is dat Lozano als invaller zijn rentree zal maken. Door de basisplek van Bella-Kotchap verhuist Jerdy Schouten weer terug naar het middenveld en zit Guus Til op de bank.

Bosz zei vrijdag overigens wel dat Bella-Kotchap geen negentig minuten zal spelen. “Ik denk wel dat hij kan spelen. Hoe lang dat is, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik heb hem nu twee weken bij mij op het trainingsveld gezien, maar een wedstrijd is anders dan trainingen.”

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang

Opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Ross, Verdonk, Baas; Schöne, Mattsson, Proper; Rober, Ogawa, Hansen.