Orkun Kökçü over eerste weken bij Benfica: 'Natuurlijk moest ik daar aan wennen'

Orkun Kökçü heeft wel even tijd nodig gehad om te wennen aan het voetbal en leven in Portugal. De middenvelder verruilde Feyenoord deze zomer voor Benfica en werd door De Telegraaf uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Tijdens de uitreiking van de gouden schoen vertelde Kökçü over zijn eerste weken in Lissabon.

Onder trainer Roger Schmidt is Kökçü meteen basisspeler, maar toch blijft de ex-Feyenoorder kritisch. "Het kan altijd beter", vertelt de international van Turkije in gesprek met De Telegraaf. "Natuurlijk moet ik wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe teamgenoten. Desondanks heb ik aardig gespeeld en voel dat ik steeds meer in mijn ritme kom. En ook in hoe ze leven in Portugal, dat begint te wennen. We zijn op de goede weg en kunnen weer vooruit."

Kökçü verdiende de gouden schoen met zijn uitstekende seizoen in dienst van Feyenoord. De aanvoerder had een groot aandeel in het kampioenschap van de Rotterdammers en denkt daar af en toe nog wel eens aan. "Ik wil nog veel meer kampioenschappen beleven in mijn carrière. Dan hoort het er ook bij dat je moet focussen op je huidige club. Dat is waar ik nu mee bezig ben. Maar als je er op een vrije dag aan terugdenkt, dan blijft het mooi."

Afgelopen weekend maakte Kökçü zijn eerste doelpunt in dienst van Benfica. De topclub uit Lissabon won met 4-0 van Vitória SC. Na vier wedstrijden staat Benfica op negen punten in de Primeira Liga. Dat is voldoende voor de vierde plek op de ranglijst. In de Champions League is de regerend landskampioen van Portugal gekoppeld aan RB Salzburg, Internazionale en Real Sociedad. Eerder won Benfica ten koste van Porto al de Supertaça Cândido de Oliveira.