PEC Zwolle-fans laten zich van hun allerslechtste kant zien: staking het gevolg

PEC Zwolle staat op voorsprong tegen Go Ahead Eagles, maar toch hebben de fans zich zondagmiddag van hun slechtste kant laten zien. Nadat Eliano Reijnders de score had geopend, ging er een doek over een deel van het publiek in Overijssel. Vervolgens was er in heel het stadion groen vuurwerk te zien, ondanks dat er massaal opgeroepen werd om niet van dit soort acties te ondernemen in de derby.

Er kwam een rookbom op het veld, waardoor er geen hand voor ogen meer zichtbaar was. Opvallend: het supportershome bleef om deze reden al mis en de beveiliging was vooraf heel ver opgevoerd. Desondanks is het een deel van de aanhang gelukt om vuurwerk mee naar binnen te smokkelen. Dat zal PEC Zwolle enige zorgen baren, zeker omdat het de club is die al veel vaker is bestraft.

Het doek werd na de actie van de tribunes gehaald en de fans die erbij betrokken waren, konden zich onder het doek weer herkenbaar maken, nadat ze daarvoor zich hadden geprobeerd onherkenbaar te maken om niet bestraft te kunnen worden. Een deel van de thuissupporters liet zich met fluiten hard tegen de actie van een kleine groep. Een deel van de fans kwam uit protest tegen de strenge maatregelen - er mochten bijvoorbeeld ook geen spandoeken hangen - ook al later het stadion binnen.

Die zat eraan te komen. Groep supporters achter het doel van Go Ahead steekt rookbommen af. Scheids Rob Dieperink kan niet anders dan het spel stil leggen. Ritme uit de wedstrijd. Zonde, zonde, zonde. #pecgae #ijsselderby pic.twitter.com/ql6rUEtZi8 — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) September 17, 2023

