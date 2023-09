René van der Gijp komt na lezen interview met welgemeend advies voor Noa Lang

René van der Gijp is van mening dat Noa Lang het alleen bij voetbal moet houden. De aanvaller maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar PSV, bezorgde zijn nieuwe werkgever bij zijn officiële debuut meteen een prijs en was in de Eredivisie al tweemaal trefzeker. Volgens Van der Gijp is er ‘helemaal niets aan de hand’ als Lang het alleen bij voetbal laat, maar volgens de televisiepersoonlijkheid heeft de Oranje-international het nog iets te vaak over zichzelf.

Lang meldde zich begin deze week bij het Nederlands elftal om zich voor te bereiden op de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekeland en Ierland. De aanvaller is uit de startblokken geschoten bij PSV en heeft daardoor een goede kans om donderdagavond in het Philips Stadion aan de aftrap te verschijnen voor de ontmoeting met de Grieken. De Telegraaf publiceerde woensdagmorgen een interview met Lang, waarin het uitgebreid ging over zijn eerste weken in Eindhoven. De dribbelaar erkende dat hij het goed naar zijn zin heeft, maar herhaalde ook dat hij ‘wat anders is dan de rest’. “Voor de buitenwereld was het de vraag hoe dat zou gaan”, aldus de aanvaller.

Van der Gijp vertelde woensdagavond aan tafel bij Vandaag Inside dat hij het interview van Lang - zeer waarschijnlijk het interview in De Telegraaf - heeft gelezen en kwam vervolgens met een welgemeend advies voor de voetballer. “Als ik hem was, en dat is helemaal niet zo moeilijk, dan zou ik het alleen bij voetbal houden. Gewoon lekker over voetbal praten. Na de wedstrijd over voetbal praten, doordeweeks over voetbal praten. Maar niet elke keer beginnen over het feit dat je zo’n speciale jongen bent, dat je niet bent zoals anderen. Daar word je op een gegeven moment zo moe van”, stelde Van der Gijp.

“Op een gegeven moment ga je ook denken: het loopt daar niet lekker. Daar loopt een balk doorheen. Dat hoeft helemaal niet”, vervolgde de vaste gast bij VI. “Als hij puur en alleen over voetbal praat, dan is er totaal niets aan de hand. Hij heeft het gewoon heel graag over zichzelf. Dan gaat hij zich helemaal uitweiden over hoe hij in elkaar zit, dat hij schijt heeft aan alles. Daar moet hij niet aan beginnen. Houd het bij voetbal, laat de rest lekker gaan.”