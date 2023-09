Situatie Van de Beek in Manchester steeds uitzichtlozer: vertrek wordt 'race tegen de klok'

Manchester United doet er alles aan om Donny van de Beek (26) deze zomer nog te lozen. Volgens ESPN wordt het een 'race tegen de klok' om de oud-Ajacied, die in een uitzichtloze situatie beland is, vóór het sluiten van de verschillende transfermarkten die nog open zijn kwijt te raken.

Donderdag verstrijkt ook de deadline in Saudi-Arabië, waarna er nog maar een paar landen over zijn waar Van de Beek zijn heil zou kunnen gaan zoeken. De meest in het oog springende: Turkije. Vanuit dat land bestaat ook de meest concrete interesse in de middenvelder, zo weet de zender te melden. Zowel Fenerbahçe als Galatasaray zou namelijk nog hopen op de komst van Van de Beek. Beide topclubs hebben echter geen haast, de Turkse markt sluit pas op vrijdag 15 september.

Voor Van de Beek lijkt een vertrek bij Manchester United de enige manier om nog iets van het lopende seizoen te maken. Ondanks een aardige voorbereiding, met onder meer een fraai doelpunt in het oefenduel met Olympique Lyon, komt hij niet voor in de plannen van trainer Erik ten Hag. Veelzeggend maakt hij geen deel uit van de 25-koppige spelerslijst die de club indiende bij de UEFA voor de Champions League. Op 13 september moet ook de selectie voor de Premier League worden ingediend; de kans lijkt levensgroot aanwezig dat ook daarop geen plaats voor hem is weggelegd.

Transfersom

Waar de kans het grootst leek dat Van de Beek definitief van de hand gedaan zou worden, zou Manchester United inmiddels ook bereid zijn om mee te werken aan een tijdelijk. "United hoopte eerder nog een transfersom te ontvangen voor Van de Beek, maar de huidige nummer elf van de Premier League denkt nu dat een overstap op een huurovereenkomst zal uitdraaien", zo weet ESPN. In 2020 telde de club nog 39 miljoen euro neer om de speler over te nemen van Ajax.