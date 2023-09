Spaanse aanklager wil 'vluchtgevaarlijke' spits Santi Mina zo snel mogelijk achter tralies hebben

In Spanje heeft de openbaar aanklager een oproep gedaan om voormalig Valencia- en Celta de Vigo-spits Santi Mina (27) per direct in hechtenis te nemen. De viervoudig jeugdinternational van Jong Spanje zou vluchtgevaarlijk zijn.

Mina is eerder veroordeeld tot een celstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik. Bovendien moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 25 duizend euro betalen, schrijft de Spaanse krant Marca. Het kamp-Mina ving in een eerste beroepszaak tegen de veroordeling bot bij de rechtbank, maar zou nu bij een hogere rechtbank een nieuw beroep hebben aangetekend.

Hoewel Mina momenteel op borgtocht vrij is, heeft zijn meest recente werkgever Celta de Vigo besloten zijn contract te verscheuren. Afgelopen seizoen was hij al niet meer actief bij de middenmoter uit Galicië, die hem verhuurde aan het Saudische Al-Shabab. Eerder deze zomer leek Mina in Italië aan de slag te gaan Hij zou al rond zijn geweest met het naar de Serie B gedegradeerde Sampdoria, maar die club zag af van de deal nadat supporters protest aantekenden tegen zijn komst.

Het feit dat Mina actief in het buitenland op zoek is naar een nieuwe werkgever, maakt hem in de ogen van de Aanklager 'vluchtgevaarlijk', schrijft Marca. Ook zijn tijdelijke overstap naar Saudi-Arabië zou met het oog op het ontlopen van een celstraf zijn ondernomen, dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Spanje. Omdat Mina de autoriteiten ook niet op de hoogte stelde van zijn mogelijke stap naar Italië, lijkt het de aanklager verstandig dat hij zo snel mogelijk de cel in gaat.