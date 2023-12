Xavi snoeihard voor Barcelona na gelijkspel: 'Daarin behoren we tot de slechtste teams in Europa'

FC Barcelona-trainer Xavi Hernández is na afloop van het uitduel met Valencia van zaterdagavond snoeihard voor zijn spelersgroep. De oud-middenvelder noemt zijn elftal qua effectiviteit zelfs 'een van de slechtste teams in heel Europa'.

"Samengevat is dit het seizoen waarin we wedstrijden niet beslissen", wordt de geplaagde oefenmeester geciteerd door de krant Sport. "We moeten een van de slechtste teams van Europa zijn als het gaat om effectiviteit", vervolgt hij. Eerder liet hij zich in de mixed zone ook al in vergelijkbare bewoordingen uit: "We moeten meer van onszelf eisen. We hebben nog een lange weg te gaan. De laatste pass is goed, maar we moeten zelfkritisch zijn want we spelen niet op het niveau dat van ons verwacht wordt."

Barcelona had zaterdag wel een overwicht in stadion Mestalla en kwam door een treffer van João Felix, tien minuten na rust, ook verdiend op voorsprong. Frenkie de Jong stond met een magistrale pass aan de basis van de goal van de Portugese huurling van Atlético Madrid. Door een doelpunt van Hugo Guillamón, twintig minuten voor tijd, kwam de thuisploeg echter langszij en verloor Barcelona opnieuw twee kostbare punten in de strijd om titelprolongatie.

Xavi neemt het niet alleen zijn spitsen kwalijk dat Barcelona er dit jaar niet in slaagt om wedstrijden te beslissen. "Het elftal doet heel veel om wedstrijden te winnen, maar we moeten ons verbeteren en meer geïnspireerd zijn", legt hij uit. "Het is niet alleen de fout van de aanvallers, we hebben allerlei soorten kansen gehad. Het frustreert me dat we zowel niet efficiënt zijn als geluk hebben. Het gaat om vertrouwen, het ontbeert ons aan vertrouwen om doelpunten te maken, maar ik heb vertrouwen in mijn team."

Door de puntendeling in de sinaasappelstad staat Barça momenteel derde in LaLiga, zes punten achter de verrassende koploper Girona en vier achter aartsrivaal Real Madrid. De Koninklijke kan zondagavond, thuis tegen Villarreal (21.00 uur), verder uitlopen en dat geldt maandag ook voor het Girona van Daley Blind, dat het thuis opneemt tegen Alavés. Ook nummer vier Atlético Madrid, dat zaterdagavond verloor bij Athletic Club in Bilbao (2-0), staat in verliespunten nog voor op de Catalanen.