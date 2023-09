Steijn geeft toe dat één speler door het ijs zakt: 'Geen idee waarom, hij was superongelukkig'

Maurice Steijn heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax tegen FC Twente. De trainer baalt van de wijze waarop Ajax aan de wedstrijd begon en neemt zijn spelers ook een gebrek aan felheid kwalijk. De Amsterdammers verloren met 3-1 in Enschede.

“De eerste helft begon dramatisch. Ik heb heel duidelijk aangegeven waar de sterkte van Twente ligt: veel lopende mensen, diepte vanuit het middenveld, Vlap die als extra middenvelder speelt… Dat hebben we neergezet en aangegeven. Maar als je dan ziet hoe wij aan de wedstrijd beginnen…”, verzucht Steijn bij ESPN. “Een grote kans in de eerste minuut, na elf minuten sta je met 2-0 achter omdat er niet ingegrepen wordt. Naïef ook, vind ik, je moet die bal wegschieten. Dan glijd je uit (Sutalo gleed uit voorafgaand aan de 1-0, red.), ja, waar moet je beginnen?”

Het was zeker niet het enige ongelukkige moment van Sutalo. Aan de bal oogde hij onzeker en met een zwakke pass op Branco van den Boomen was hij medeverantwoordelijk voor het balverlies voorafgaand aan de 3-1. Steijn steekt niet onder stoelen of banken dat Sutalo erg tegenviel. Hoe dat komt? “Geen idee. Hij laat aan alle kanten zien een uitstekende speler te zijn, anders ben je ook geen basisspeler bij Kroatië. Hij heeft in mijn optiek ook alles wat een Ajax-speler moet hebben, maar hij was natuurlijk superongelukkig deze wedstrijd. Dat was duidelijk.”

Dat Ajax niet fel was in bijvoorbeeld de duels, vindt Steijn bijzonder teleurstellend. “Zeker, dat is voor mij het meest frustrerende. Dat heb ik ook tegen de spelers gezegd, zowel in de rust als na afloop. Dat er dingen fout gaan met een nieuwe ploeg, dat passes niet aankomen, dat je kansen mist, daar kan ik mee leven. Maar ik kan er niet mee leven dat je je de kaas van het brood laat eten, alle duels verliest, je man laat lopen… Ook achterin bij de tweede bal zijn we niet scherp. Dat vind ik wel heel kwalijk.”