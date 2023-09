Tagliafico krijgt wereldkampioen van 2006 als nieuwe trainer in Lyon

Olympique Lyonnais heeft zaterdag de opvolger van de ontslagen trainer Laurent Blanc aangesteld. De club van oud-Ajacied Nicolás Tagliafico presenteert de Italiaan Fabio Grosso als nieuwe oefenmeester. De voormalig verdediger kwam als speler ook al twee seizoenen uit voor de weggezakte Franse topclub.

Grosso zal in de herinnering van de meeste voetballiefhebbers voortleven als de man die Italië in 2006 de wereldtitel bezorgde. In de strafschoppenserie die de finale tegen Frankrijk besliste schoot hij de vijfde en laatste penalty achter de Franse doelman Fabien Barthez.

In 2012 sloot Grosso zijn spelersloopbaan af in het shirt van Juventus. Bij die club zette hij in de jeugd vervolgens zijn eerste stappen als trainer. Bij Bari stond hij voor het eerst als hoofdtrainer op eigen benen; later zou hij ook Hellas Verona, Brescia, FC Sion en meest recentelijk Frosinone onder zijn leiding hebben. Bij die laatste club stapte hij afgelopen zomer plotseling op.

In Frankrijk komt hij niet bepaald in een gespreid bedje terecht. Uit de eerste vier wedstrijden vergaarde Lyon slechts één schamel puntje; op doelsaldo staat de ploeg troosteloos onderaan. Het kostte Blanc dus zijn baan. Vervolgens werd de zevenvoudig Frans kampioen gelinkt aan verschillende trainers, waaronder de vorig seizoen bij Chelsea ontslagen Graham Potter.