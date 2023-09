Te Kloese was blij met deze drie vertrekkers deze zomer bij Feyenoord

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese heeft een aantal problemen uit het verleden moeten oplossen. Sportief gezien gaat het geweldig met de Rotterdammers, maar financieel zijn er nog altijd wat dingen om op te lossen. Dat lukte deze zomer met de verkoop van enkele dure krachten, die geen sportieve toekomst hadden.

Bij Goedemorgen Eredivisie laat Te Kloese zijn licht schijnen op de huidige situatie bij Feyenoord. “We hebben nog een aantal problemen uit het verleden die we moesten oplossen en waar een aantal spelers in de boeken staan, die deze zomer vertrokken zijn”, zei Te Kloese. “We hadden een aantal spelers die waren aangetrokken voor langdurige contracten, maar die niet in het huidige plaatje technisch passen.”

Artikel gaat verder onder video

Daarbij ging het niet om alleen goedkope spelers, maar ook voetballers met een serieus loon in het salarishuis en de boeken. “We hebben afgelopen Robert Bozenik, Christian Conteh en Aliou Baldé verkocht, dat soort jongens. We hebben hele goede dingen uit afgelopen jaren die binnengekomen zijn en die nu ook verkocht zijn en doorgeselecteerd zijn na het kampioenschap. Een heel spectrum van beslissingen.”

Lees ook: Arne Slot heeft bij Feyenoord wel, wat 'straatvechter' Maurice Steijn bij Ajax niet heeft

Bij dat soort beslissingen krijgt ook trainer Arne Slot een rol. “Er sluiten daarnaast ook juridische afdelingen aan. De financiële afdeling sluit aan. We hebben nog veel mensen binnen de club, die het recht hebben om hun mening te delen”, noemde Te Kloese nog allerlei factoren binnen Feyenoord wat er speelt rond transfers.

Uiteindelijk komt er een lijstje voor de technische staf. “Die leggen we aan de achterkant klaar voor de technische staf. Dan zijn er opties in de markt en dan moet je de markt goed kennen. We hebben een scoutingsapparaat met veel mensen. Er zit vandaag ook weer iemand in Japan, volgende week iemand in Zuid-Amerika.”