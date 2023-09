Ten Hag dreigt negatief United-record uit periode-Van Gaal te evenaren

Als Manchester United zaterdagavond tegen promovendus Burnley opnieuw tegen een nederlaag aanloopt, dan evenaart trainer Erik ten Hag een serie die sinds het bewind van zijn landgenoot Louis van Gaal niet meer is voorgekomen op Old Trafford.

De start van het seizoen is allesbehalve rooskleurig verlopen voor Ten Hag, die zich ongetwijfeld meer had voorgesteld van zijn tweede jaar op Old Trafford. Van de zes officiële wedstrijden die zijn elftal tot dusverre afwerkte gingen er liefst vier verloren, waaronder de laatste drie tegen Arsenal (3-1), Brighton & Hove Albion (1-3) en Bayern München (4-3).

Mocht ook Burnley, dat onder Vincent Kompany slechts één punt uit de eerste vier competitieduels vergaarde, te sterk blijken voor het elftal van Ten Hag, dan betekent dat dus het vierde verlies op rij voor The Red Devils. Een dergelijke serie is sinds december 2015 niet meer voorgekomen. Onder Louis van Gaal verloor United destijds het Champions League-duel bij VfL Wolfsburg (3-2), gevolgd door competitienederlagen tegen Bournemouth (2-1), Norwich City (1-2) en Stoke City (2-0).

Onder de opvolgers van Van Gaal ging het zeker niet altijd beter in Manchester, maar José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer als Ralph Rangnick hoefden nooit vier verliespartijen op rij te incasseren. Het doet de positie van Ten Hag dan ook geen goed; los van de resultaten is het bijzonder onrustig op Old Trafford. Veel aandacht gaat uit naar de in opspraak geraakte buitenspelers Antony en Jadon Sancho, terwijl vrijdag verontrustende berichten uit de spelersgroep lijken te zijn gelekt over houding van Ten Hag ten opzichte van zijn selectie.