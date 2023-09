Ten Hag reageert voor het eerst publiek op situatie rond Sancho en Antony

Erik ten Hag heeft de inhoudelijke vraag over Jadon Sancho genegeerd. De oefenmeester werd tijdens de persconferentie gevraagd naar de situatie over de buitenspeler, maar reageerde vervolgens heel algemeen. Toen de vraag specifiek werd herhaald, bleef hij ontwijkend reageren.

“Bedankt voor je reactie, maar, met alle respect, ik vroeg eigenlijk specifiek naar de situatie rondom Jadon Sancho”, probeerde de journalist het nogmaals. “Ik denk dat alles is gezegd. Zoals ik zei: ons team is sterk. Onze selectie is een goede vorm. Op naar de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion”, wilde Ten Hag er geen woorden meer aan vuil maken.

Artikel gaat verder onder video

Lees ook: Manchester United grijpt keihard in: ruzie met Ten Hag komt Sancho duur te staan

Ook werd de coach gevraagd naar een ander heet hangijzer dat boven Manchester United hangt: Antony. “Geen idee”, reageerde de oefenmeester op de vraag of hij weet wanneer de Braziliaan weer terugkeert bij de selectie van The Red Devils. “Antony is teleurgesteld, natuurlijk. Maar is hij oké”, hield Ten Hag zich opnieuw op de vlakte.

Lees ook: Uitgelekt telefoongesprek Ingrid Lana werpt heel ander licht op zaak Antony

Op de waslijst aan afwezigen, waaronder de langdurig geblesseerde Luke Shaw, wilde Ten Hag wel dieper ingaan. Lisandro Martinez en Victor Lindow zijn dit weekend ‘gewoon’ van de partij, terwijl Mason Mount en Raphael Varane hard op de weg terug zijn. Maar voor hen komt het duel met Brighton & Hove Albion in de Premier League dit weekend nog te vroeg.

Ook gaf hij nog tekst en uitleg over zijn strikte beleid bij Manchester United. “Het is mijn taak om de normen te handhaven”, aldus Ten Hag. "Strikte lijnen is wat de club van mij vroeg, omdat er geen goede cultuur was, voordat ik vorig seizoen begon. Het is natuurlijk nooit zo dat iemand maar één fout maakt, het is een heel proces voordat je over strakke lijnen tot een bepaalde straf komt. Of het nu om staf, spelers of wie dan ook gaat, als iemand over de lijn gaat, dan moet je sterk zijn.”