Ten Hag voert cruciale 'showdown talks' met probleemkind van Man United

Erik ten Hag en Jadon Sancho gaan maandag met elkaar in gesprek, zo weet The Telegraph. De krant spreekt van showdown talks en benadrukt dat er sprake is van onzekerheid over de toekomst van de aanvaller van Manchester United.

Vorige week barstte de bom tussen Ten Hag en Sancho. De 23-jarige buitenspeler behoorde niet tot de selectie voor het duel met Arsenal (3-1 nederlaag), wat volgens Ten Hag kwam door zijn mindere prestaties op de training. Sancho keerde zich in een statement tegen 'aantijgingen die volledig onwaar zijn' en verzekerde wel hard te hebben getraind. Volgens Sancho zijn er 'andere redenen' en is hij al langere tijd een 'zondebok'.

Maandag gaan Sancho en Ten Hag voor het eerst sinds de gebeurtenissen met elkaar in gesprek. Volgens The Telegraph is de trainer 'bepaald niet onder de indruk' van het statement van Sancho. De Nederlander is teleurgesteld door de woorden, omdat hij zich vorig seizoen juiste inspande om de carrière van Sancho uit het slop te halen. Zo dook Sancho op advies van Ten Hag in november 2022 op bij de Nederlandse amateurclub OJC Rosmalen. Daar werkte hij aan zowel zijn fysieke als mentale gesteldheid.

Het is de vraag of het geduld van Ten Hag inmiddels op is. Sancho heeft sinds zijn statement geen blijk gegeven van een verzoeningspoging; sterker nog, het statement staat nog steeds vastgemaakt bovenaan zijn account op X. "Volgens sommige bronnen op Old Trafford is het twijfelachtig of er een weg terug is voor Sancho onder Ten Hag, zelfs als hij excuses zou aanbieden", aldus The Telegraph. Onlangs deed het Saudische Al-Ettifaq nog een poging Sancho te huren, maar daar wilde Manchester United niet aan meewerken. Inmiddels is de Saudische transfermarkt ook gesloten, dus is dat geen optie meer.

Ondertussen lijkt de selectie van Manchester United klaar met Sancho. Een bron liet aan ESPN weten dat de overige spelers 'genoeg van hem hebben'. De spelersgroep zou de ferme aanpak van Ten Hag accepteren en waarderen, daar de Nederlandse trainer iedereen - ongeacht zijn status - gelijk behandelt. De reactie van Sancho is dan ook slecht ontvangen in de kleedkamer van Manchester United.