The Athletic komt met nieuwe onthulling over ruzie tussen Sancho en Ten Hag

Het Engelse The Athletic komt met meer details over de soap rond Jadon Sancho. De 23-jarige aanvaller maakt voorlopig geen deel uit van de selectie van Manchester United nadat hij zijn trainer Erik ten Hag publiekelijk van liegen betichtte.

De bom barstte na het met 3-1 verloren uitduel tegen Arsenal op 3 september jongstleden. Sancho zat die dag niet bij de selectie, Ten Hag verklaarde dat zijn mindere prestaties op het trainingsveld eerder die week daarvan de oorzaak waren. Sancho reageerde enkele uren later met een bericht op X waarin hij zijn trainer onder meer van leugens beticht.

Donderdag maakte de club in een officieel statement bekend dat Sancho voorlopig niet meetraint met de rest van de spelersgroep. De buitenspeler zal in plaats daarvan een individueel programma afwerken. Volgens The Athletic kwam de club mede door de weigering van Sancho om Ten Hag zijn excuses aan te bieden tot dat besluit. Overigens heeft de speler het gewraakte bericht inmiddels wel verwijderd van zijn account.

De hoogoplopende ruzie tussen Ten Hag en Sancho leidde afgelopen week al bijna tot het vertrek van de speler die in de zomer van 2021 nog voor 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. De club stond open voor aanbiedingen uit Saudi-Arabië, maar de speler ging daar niet in mee en besloot op eigen houtje naar New York te vliegen terwijl het merendeel van zijn teamgenoten zich bij hun respectievelijke nationale ploegen voegden. 23-voudig international Sancho is door zijn matige vorm in Manchester al sinds oktober 2021 niet meer opgeroepen door de Engelse bondscoach Gareth Southgate.