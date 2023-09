Tiental Go Ahead boekt knap resultaat in IJsselderby; aanvoerder Kuipers laat zich gelden richting interim-trainer

PEC Zwolle en Go Ahead Eagles hebben in de IJsselderby met 1-1 gelijkgespeeld. De gasten uit Deventer zullen daar waarschijnlijk het meest tevreden over zijn, want vlak na rust moest Go Ahead met een man minder verder door een tweede gele kaart van Jamal Amofa. Vlak na die rode kaart maakte Eliano Reijnders de 1-0 voor PEC, maar toch kon Go Ahead door een doelpunt van Oliver Edvardsen op gelijke hoogte komen.

Na een jaar van afwezigheid stond de IJsselderby weer op het programma in Zwolle. De sfeer zat er vooraf al goed in met vuurwerk en sfeeracties. Dat sloeg ook aan bij de spelers, want de spelers kletsten erop en er ontstonden al meteen wat kansen. Dit leverde alleen niet gelijk doelpunten op in deze derby.

Een doelpunt kwam er vlak voor het einde van de eerste helft wel op naam van Willum Willumsson. De IJslander speelde een aantal spelers van PEC makkelijk uit en schoot de bal in de korte hoek achter Jasper Schendelaar. Al juichten ze bij Go Ahead wel te vroeg, want na lang over werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Dit was overigens millimeterwerk.

In de tweede helft had de arbitrage een wat minder moeilijke beslissing. Jamal Amofa had in de eerste helft al een gele kaart gekregen en direct na rust pakte de verdediger er op een oliedomme wijze nog één. Dus moest Go Ahead na rust zonder een verdediger verder. Interim-trainer Dennis van der Ree wilde nog niet meteen wisselen, maar aanvoerder Bas Kuipers vond dat wel meteen moest gebeuren en riep naar zijn coach om het aan te passen. Van der Ree gaf dan ook gehoor aan de aanbeveling van Kuipers.

Niet veel later was het ondanks de omzetting bij Go Ahead dan toch raak voor de Zwollenaren door een doelpunt van Reijnders. De vleugelspeler ging de combinatie aan met Ferdy Druijff en schoot rustig de bal in het rechterhoekje. Ondanks dat je dacht dat het publiek van PEC dan heel blij zou zijn, kreeg een groepje supporters het toch voor elkaar om de sfeer te verpesten met een rookbom. De wedstrijd moest een paar minuten stilgelegd worden, maar dat duurde uiteindelijk niet al te lang.

Dat was niet het enige slechte nieuws voor PEC, want ondanks een man meer voor de Zwollenaren kon Go Ahead toch nog via Oliver Edvardsen op gelijke hoogte komen. Uit een perfecte voorzet van Kuipers kopte de aanvaller fraai binnen.

Na veel tegenhouden bleef het dan ook bij deze score en daar zou Kowet het meest tevreden mee zijn na die rode kaart. Beide ploegen komen door dit resultaat op zeven punten en blijven dus op gelijke hoogte.