Uitgerekend dankzij Barça-huurling grijpen Girona en Blind de macht in Spanje

Girona heeft de koppositie in LaLiga overgenomen van de grote Catalaanse broer FC Barcelona. De ploeg van invaller won het lastige uitduel bij Villarreal en blijft zodoende de regerend landskampioen én Real Madrid voor.

Villarreal - Girona 1-2

Omdat Barcelona dinsdagavond (zonder de geblesseerde Frenkie de Jong) twee punten liet liggen op en tegen Mallorca, wist Girona dat het een dag later bij een overwinning de koppositie over zou nemen. Kort na rust kwam Girona echter op achterstand: good old Dani Parejo benutte een strafschop.

Artikel gaat verder onder video

Artem Dovbyk maakte even later echter gelijk, waarna uitgerekend Eric García voor de 1-2 zorgde. De voormalig verdediger van Manchester City wordt juist dit jaar gehuurd van Barcelona, en droeg er dus woensdag aan bij dat zijn eigenlijke broodheer de eerste plek in LaLiga kwijtraakte. García ging vlak voor het einde naar de kant; Blind was zijn vervanger in de slotfase.

Real Madrid - Las Palmas 2-0

Niet alleen Girona wipte woensdag over Barcelona heen. Ook Real Madrid is de aartsrivaal gepasseerd op de ranglijst door een 2-0 zege op Las Palmas. De 1-0 was van de voet van Brahim Díaz, die drie seizoenen verhuurd werd aan AC Milan maar nu eindelijk zijn eerste doelpunt voor De Koninklijke mocht vieren. Na rust zorgde routinier Joselu voor de eindstand.

Op 𝐬𝐥𝐚𝐠 van 𝐫𝐮𝐬𝐭! ⏱️

Real Madrid komt op voorsprong door Brahim Díaz 💥 Het stugge Las Palmas biedt veel tegenstand, maar deze bal was niet te stoppen!#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridLasPalmas pic.twitter.com/9OzhpkDaoQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

Door de uitslagen van woensdag is Girona dus de nieuwe koploper; de Catalanen hebben negentien punten uit zeven duels. Real neemt nu de tweede positie op de ranglijst in met achttien punten, titelverdediger Barcelona volgt met zeventien punten op de derde plaats. Komende zaterdag wacht een grote test voor Girona, dan komt nummer twee Real op bezoek in Catalonië.