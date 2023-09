Valentijn Driessen onthult wie als eerstvolgende weggaat bij Ajax

Voorzitter Pier Eringa van de raad van commissarissen van Ajax zal zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dat meldt Valentijn Driessen maandagavond bij Vandaag Inside.

Ajax stelde vorige week een nieuwe bestuursraad aan en die benoemt onder meer de leden van de rvc. Daar gaan binnenkort wat wijzigingen in plaatsvinden: Jan van Halst is uit de rvc gestapt om de tijdelijke algemeen directeur te worden (Ajax liet weten dat het plan is om Van Halst te laten terugkeren in de rvc als Alex Kroes is aangesteld als nieuwe algemeen directeur) en volgens Driessen zal ook Eringa vertrekken.

De bestuurder, die wordt gelinkt aan een topfunctie bij de politie, zou hebben besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Dat vertelde Driessen vlak voor het einde van de uitzending, toen hij van presentator Wilfred Genee de vraag kreeg wie na Sven Mislintat als eerste weggaat bij Ajax. Eringa zei maandag tegen het Het Financieele Dagblad dat hij volgende week nog bij Ajax zit. Hetzelfde geldt voor trainer Maurice Steijn, zo verzekerde Eringa.

Eerder op de maandag speculeerde journalist Mike Verweij van De Telegraaf al over het vertrek van meerdere commissarissen, naast Van Halst en Eringa. “Als het goed is, kan de bestuursraad binnenkort afdwingen dat er nog twee extra commissarissen aftreden. Dan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders." Volgens Verweij wordt onder meer Lodewijk Asscher genoemd als mogelijke nieuwe rvc-voorzitter.