Van Hanegem: 'Hij is misschien wel de enige goede aankoop van Ajax'

Willem van Hanegem denkt dat misschien wel de enige goede zomeraanwinst is van Ajax. Het Feyenoord-icoon zag de Kroatische verdediger iets heel aardigs doen donderdagavond in de Europa League.

Als concreet voorbeeld noemt Van Hanegem het moment uit de wedstrijd tegen Olympique Marseille. “Sutalo, daar zag ik wat in”, begint Van Hanegem zijn verhaal in de Willem & Wessel podcast van het Algemeen Dagblad. “Hato maakte een foutje en hij ging meteen naar hem toe en pakte hem zo vast. Ja, dat is misschien wel de enige goede aankoop. Dat hij dan toch weet, dat het een jongen van zeventien is. Anderen hadden misschien wel geen aandacht aan hem geschonken.” Over Hato was de analist wel heel lovend: "Dat wordt echt een grote speler."

Van Ajax was Van Hanegem verder niet zo onder de indruk tegen Olympique Marseille in de Europa League. “Het had ook 5-5 kunnen zijn”, zag De Kromme, die van geen excuses wil weten als het gaat om het aantal nieuwe spelers. “Elke dag hoorde ik: ze kunnen niet trainen samen. Maar het zijn toch allemaal spelers die al jaren voetballen? Overal? Moet je die nog gaan vertellen dat ze de ingooi naar jouw ploeg moeten gooien. Dat je de ruimte ingaat, zodat ik die bal kan geven? Dat kan toch niet waar zijn. Dat begrijp ik niet.”

Klassieker

Wat Van Hanegem betreft, is Feyenoord favoriet zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena. “Dit is een wedstrijd op zich en dat kan alle kanten op. Als Feyenoord in goede doen is, dan is Ajax verplicht ze op te vangen", stelt hij. “Maar Ajax kan winnen. Omdat ze toch vaak die mazzel hebben.” Dat het snel kan omslaan bij Ajax, beargumenteert hij met vorig seizoen. “De eerste vijf wedstrijden waren toen geweldig en daarna was het opeens niks meer. De spelers maken zich echt niet druk over afgelopen week."