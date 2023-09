Van Nistelrooij vier maanden na PSV-vertrek in verband gebracht met Europa League-deelnemer

Ruud van Nistelrooij (47) wordt in Frankrijk in verband gebracht met de vacante trainerspositie bij Olympique Marseille. Volgens het lokaal goed ingevoerde La Provence is er echter geen sprake van dat de trainer vier maanden na zijn opvallende vertrek bij PSV bij de Europa League-tegenstander van Ajax aan de slag gaat.

De krant noemt Van Nistelrooij in een rijtje met trainers die in beeld zouden zijn om de vorige week opgestapte Marcelino op te volgen. De Spanjaard werd pas afgelopen zomer aangesteld, maar wierp al snel de handdoek in de ring. Behalve Van Nistelrooij worden ook Christoph Galtier (vorig seizoen nog trainer bij Paris Saint-Germain), Jaime Pacheco Roberto Donadoni, Julen Lopetegui en Igor Tudor genoemd. Laatstgenoemde is wellicht de meest verrassende op het lijstje: de Kroaat was tot juni van dit jaar werkzaam bij l'OM.

Van Nistelrooij is clubloos sinds 24 mei van dit jaar. Die dag besloot hij, één competitiewedstrijd voor het einde van het seizoen, zijn contract bij PSV in te leveren. Zijn assistent Fred Rutten bleef vervolgens aan; hij leidde de club vier dagen later alsnog naar de tweede plaats in de Eredivisie (en daarmee de voorronde van de Champions League) door te winnen op bezoek bij AZ (1-2).

Van het rijtje kandidaten zouden Van Nistelrooij, Lopetegui en Donadoni niet daadwerkelijk worden overwogen door de clubleiding in Marseille, zo weet La Provence. Galtier zou daarentegen gelden als topkandidaat. De oud-trainer van onder meer Lille OSC en Paris Saint-Germain zou volgens RMC Sport echter ook kandidaat zijn bij regerend Italiaans kampioen Napoli, waar Rudi Garcia na een matige seizoensstart onder vuur ligt.