Veelzeggend lachje bij captain Virgil van Dijk over belletje van bondscoach Ronald Koeman

Virgil van Dijk heeft in de afgelopen periode met bondscoach Ronald Koeman eerder al contact gehad over het 'nieuwe' systeem. De keuzeheer van het Nederlands elftal keerde terug naar het systeem met drie centrale verdedigers, iets waar de captain eerder nog geen fan van was. Toch is hij positief over het besluit van Koeman.

“Het doet wel wat als je zoveel tegendoelpunten krijgt”, legde Van Dijk bij de NOS uit over de moeizame laatste interlands van het Nederlands elftal. “De nul houden was heilig vandaag. Dan win je veel wedstrijden. Dat klinkt cliché, maar het is wel zo.” Van Dijk kreeg al eerder te horen van Koeman dat de bondscoach overwoog om te schakelen en heeft meegedacht met Koeman.

“We hebben daar eerder over gesproken dan afgelopen maandag toen ik hier kwam, ja”, zei Van Dijk, die zich eerder kritisch uitliet over een systeem met drie centrale verdedigers. “Als je zoveel tegendoelpunten krijgt, dan moet je op zoek gaan naar de oplossing. En het stond verdedigend als een huis vandaag.”

Van Dijk wilde zijn invloed op het besluit van Koeman niet overschatten. “Het gaat er niet om wat ik vind, maar wat de bondscoach vindt. Soms sta je met drie man, soms met vier achterin. Dat is afwisselend.” Sowieso van de captain van Oranje content met de 3-0 zege. “Het ging goed. Solide. Hier kunnen we mee verder. Zondag moeten we het weer laten zien tegen Ierland, waar het lastiger zal worden. Maar dit is een mooie avond”, zei Van Dijk, die baalde van zijn late gele kaart. “Ja, maar dat is voetbal. Ik wil doordekken en kom te laat. Geen gele kaart meer pakken.”