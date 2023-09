Verwachte XI Feyenoord: kiest Arne Slot tegen Heerenveen alvast voor Celtic-variant in de spits?

Feyenoord neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen sc Heerenveen. Trainer Arne Slot heeft voorafgaand aan het duel een belangrijke knoop door te hakken: begint hij met zijn 'sterkste' elftal, of trapt hij alvast af met zijn beoogde basiself voor het eerste pouleduel in de Champions League tegen Celtic?

De Schotse kampioen meldt zich dinsdag in De Kuip. Slot kan in het eerste Champions League-duel geen beroep doen op spits Santiago Giménez, die de eerste van zijn twee wedstrijden schorsing uitzit als gevolg van de rode kaart die hij vorig seizoen pakte op bezoek bij AS Roma. Omdat zijn beoogde vervanger Ayase Ueda voorlopig geblesseerd moet toekijken, heeft Slot ineens een probleem in Europa.

Tegen de Friezen lijkt hij echter 'gewoon' voor Giménez in de basis te gaan kiezen. Dat verwacht 1908.nl althans. Volgens de site zal de Mexicaan, die na vier speelronden al vijf keer scoorde in de Eredivisie, voorin geflankeerd worden door Luka Ivanusec en Igor Paixão. Laatstgenoemde lijkt de voornaamste kandidaat om tegen Celtic in de punt van de aanval te beginnen, al zou Slot volgens Karim El Ahmadi ook voor twee andere opties kunnen kiezen. Slot lijkt zelfs helemaal geen wijzigingen door te gaan voeren ten opzichte van het elftal dat twee weken geleden met 1-5 won bij FC Utrecht.

Verwachte opstelling Feyenoord (volgens 1908): Timon Wellenreuther; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman; Mats Wieffer, Quinten Timber, Calvin Stengs; Igor Paixão, Santiago Giménez, Luka Ivanusec.