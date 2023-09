Volgende schandaal Manchester United: veroordeelde pedofiel eregast bij vrouwenwedstrijd

Manchester United is in Engeland het onderwerp van een volgend schandaal. De club van Erik ten Hag blijkt in maart een veroordeelde pedofiel als eregast te hebben uitgenodigd voor een wedstrijd van het vrouwenteam.

Het gaat om Geoff Konopka (79), die het vrouwenteam van de club tussen 1983 en 2001 onder zijn hoede had als trainer. In 2011 werd de man veroordeeld tot een celstraf van vier jaar wegens aanranding van de eerbaarheid van meisjes onder de zestien en veertien jaar oud, schrijft de Daily Mail. Als gevolg van zijn veroordeling stond Konopka tevens tien jaar lang geregistreerd als seksdelinquent.

De club was daarvan echter niet op de hoogte. In maart van dit jaar was Konopka als 'speciale gast' aanwezig bij een wedstrijd van het vrouwenteam, waar volgens diezelfde krant 'duizenden kinderen' bij aanwezig waren. Konopka zou in het zonnetje gezet zijn en geprezen om zijn betrokkenheid in de beginjaren van het vrouwenvoetbal. Ook werd in het clubmuseum bij stadion Old Trafford stilgestaan bij zijn verdiensten voor de club, terwijl hij tegelijkertijd een actieve schorsing had in het systeem van voetbalbond FA, waardoor hij niet als trainer of in welke rol dan ook betrokken mocht zijn bij een team.

In juli plaatste Manchester United vervolgens een promotie-artikel op de clubsite waarin Konopka opnieuw voorkwam. Verschillende oud-speelsters van United Ladies zouden de club op dat moment per e-mail hebben gewezen op zijn veroordeling. Daarbij haalden zij aan zich 'ongemakkelijk' te hebben gevoeld in zijn aanwezigheid in de jaren '80 en '90. Zo zou Konopka zonder te kloppen de kleedkamer binnen zijn gekomen. Inmiddels heeft Manchester United laten weten alle banden met Konopka te verbreken en zowel de rechterlijke macht als de voetbal-autoriteiten hebben aangeschreven.

Het verhaal over Konopka komt op een ongelukkig moment naar buiten voor de club. De afgelopen dagen stonden volop in het teken van de zaak rond voormalig Ajacied Antony, die door zijn ex-vriendin wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Daarnaast nam de club op Deadline Day afscheid van gevallen toptalent Mason Greenwood, die ruim twee jaar geen minuut voor de club speelde nadat zijn vriendin hem aanklaagde wegens verkrachting en mishandeling. De 21-jarige aanvaller wordt verhuurd aan Getafe omdat de club het 'voor alle partijen' het verstandigst achtte hem niet meer in actie te laten komen.