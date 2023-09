Wijndal kan zich opmaken voor de Champions League na zeer geslaagd debuut

Owen Wijndal kan zich opmaken voor zijn Champions League-debuut. De linksachter kreeg na zijn komst van Ajax vrijdagavond tegen Westerlo direct een basisplaats van trainer Mark van Bommel en maakte zijn eerste minuten in de Jupiler Pro league. Met de Ajax-huurling binnen de lijnen had Antwerp FC een eenvoudige avond: 0-3.

Dat Wijndal in de basis staat, had ook alles te maken met het feit dat Sam Vines afgelopen week niet ingeschreven werd voor de Champions League door Antwerp FC. Een pijnlijke fout, zoals Ajax eerder gebeurde met Sébastien Haller, maar dus is Wijndal de enige serieuze kandidaat om linksachter te spelen in Europa. En omdat de verdediger wedstrijdritme op moet doen, gunde Van Bommel Wijndal een debuut vanaf de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Dat deed de back, die vlak voor rust een kansje kreeg om te scoren maar zijn inzet geblokt zag worden, naar behoren en na een kwartier voetballen zag hij landgenoot Vincent Janssen de score openen, na gepruts achterin bij de laagvlieger in de Jupiler Pro League. Met Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk stonden er in totaal vier landgenoten aan de aftrap, al haalde geen van hen het eindsignaal. Mogelijk ook met het oog op de uitwedstrijd tegen FC Barcelona van komende dinsdagavond, want de wedstrijd gaf ruimte om spelers rust te gunnen.

Na ruim een uur spelen maakte Jelle Bataille na goed werk van Janssen het tweede doelpunt van de ploeg van Van Bommel, waarna het slotakkoord voor Arbnor Muja was – die even daarvoor ook al een grote kans kreeg. Het in de Jupiler Pro League nog ongeslagen Antwerp FC gaat met een goed gevoel op naar FC Barcelona-uit in de groepsfase van de Champions League. Zeer vermoedelijk met Wijndal in de basis dinsdagavond in Catalonië.

Daar is de 𝟑-𝟎 voor Antwerp! ✌️

De ploeg van Mark van Bommel wint gemakkelijk op bezoek bij Westerlo 🌟#ZiggoSport #JupilerProLeague #WESRAFC pic.twitter.com/YakGlfB42G — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2023

Jelle Bataille 𝐛𝐞𝐬𝐥𝐢𝐬𝐭 het duel in Westerlo! 🫡

De middenvelder wordt fraai bediend en werkt eenvoudig de 2-0 binnen voor de ploeg van Van Bommel 🧨#ZiggoSport #JupilerProLeague #WESRAFC pic.twitter.com/uzCqgeKgio — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2023