Wout Weghorst reageert op uitspraken Louis van Gaal: 'Wat een fantastische, eerlijke, heerlijke man'

Het Nederlands elftal boekte donderdagavond weliswaar een overtuigende en belangrijke 3-0 overwinning op Griekenland, maar ook na afloop van de ontmoeting in Eindhoven kwamen de controversiële uitspraken van Louis van Gaal over Argentinië aan bod. Doelpuntenmaker Wout Weghorst heeft drie woorden nodig om de voormalig bondscoach te omschrijven, maar vindt het lastig om zijn mening te geven over de Argentijnse WK-winst.

Het Nederlands elftal meldde zich maandag in Zeist ter voorbereiding op de belangrijke, zo niet cruciale EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland. De afgelopen dagen had het vooral over de ontmoeting met de Grieken moeten gaan, maar de uitspraken van Louis van Gaal tegenover de NOS domineerden de headlines. Van Gaal werd afgelopen maandag tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards gevraagd naar het afgelopen WK en baarde flink wat opzien door te suggereren dat de Argentijnse eindzege ‘vooropgezet spel’ was.

Weghorst kreeg na afloop van de ontmoeting met Griekenland in het Philips Stadion de vraag hoe hij over de uitspraken van zijn oude trainer denkt. “Toen dacht ik: wat een fantastische, eerlijke, heerlijke man”, reageerde de doelpuntenmaker van Oranje voor de camera van ESPN. Op de vraag van verslaggever Pascal Kamperman of Van Gaal een punt heeft, had Weghorst een minder overtuigend antwoord klaar. “Nee, je vraagt wat ik dacht. Dat was wat ik dacht. Of hij een punt heeft… Of wat mijn mening is… Dat weet ik niet. Maar ik vind het prachtig dat hij zegt wat hij denkt, hoe hij dat voelt en hoe hij dat beleeft. Mijn mening doet er niet zo veel toe. Als jij mij dat vraagt, is dat mijn eerste gedachte.”

Kamperman liet het er echter niet bij zitten en probeerde nogmaals de mening van Weghorst boven water te krijgen. “Dat vind ik heel lastig. Er zit daar nog zó veel gevoel. Uiteindelijk wil je zelf dat WK winnen en ja… Of dat echt zo is… Ik heb geen flauw idee”, aldus de spits van Oranje. Weghorst was in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK in Qatar invaller. Hij schoot zichzelf de boeken in door hoogstpersoonlijk een 2-0 achterstand goed te maken. Daarmee kon hij voorkomen dat Oranje binnen negentig minuten werd uitgeschakeld, maar vanaf elf meter moest het alsnog z’n meerdere erkennen in Argentinië. “Ik ga er vanuit dat het voetbal, de FIFA en wij als voetballiefhebbers… Elk toernooi weer proberen de beste te zijn. Dat zulke dingen niet spelen”, besloot Weghorst.