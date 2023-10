Actie van Maurice Steijn leidt tot veel kritiek, Verweij begrijpt niet waarom: 'Er wordt een heel groot punt van gemaakt'

Mike Verweij vindt het onbegrijpelijk dat er op social media door Ajax-fans een groot probleem van wordt gemaakt dat Maurice Steijn tijdens de interlandperiode op het vliegtuig naar Ibiza zou zijn gestapt. Van de week circuleerde op X, het voormalige Twitter, een foto van een man die veel weg heeft van de bekritiseerde Ajax-trainer. Steijn verbleef in september ook al een paar dagen op Ibiza en volgens Verweij moet dat ‘gewoon’ kunnen.

De Hagenaar werd een paar maanden geleden door Sven Mislintat aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Mislintat is inmiddels al een paar weken niet meer werkzaam in Amsterdam en een groot deel van de achterban ziet Steijn het liefst ook zo snel mogelijk vertrekken. De recordkampioen is bezig aan een verschrikkelijk seizoen. Ajax is met vijf punten uit de eerste zes competitieduels de huidige nummer zestien van de Eredivisie en in de groepsfase van de Europa League sprokkelde het tot op heden pas twee punten bij elkaar. Zondag staat de ‘degradatiekraker’ tegen FC Utrecht op het programma en daarna moet Ajax naar Brighton & Hove Albion én PSV.

Voor de Ajax-aanhang voldoende reden tot zorg en vandaar ook de verontwaardigde reacties op het gegeven dat Steijn ook tijdens deze interlandperiode zijn vrije dagen doorbracht op Ibiza. “Daar wil ik ook wel wat over zeggen”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Er vallen heel veel mensen overheen dat hij op Ibiza zit. Voor de beeldvorming waarschijnlijk heel erg onverstandig om daar te zitten. Aan de andere kant: alle clubs geven tijdens de interlandbreak hun spelers en staf drie, vier dagen vrij. Ik vind dat als je altijd naar Ibiza gaat, het moet kunnen dat je dat nu ook doet. Wie zegt mij dat hij op Ibiza niet gewoon elke avond de beelden van FC Utrecht aan het bestuderen is? Ik vind dat daar een heel groot punt van wordt gemaakt.”

Internetcampagne

In september was Steijn niet de enige Eredivisie-trainer die van de gelegenheid gebruik maakte om de zon op te zoeken. De Ajax-coach zat in hetzelfde vliegtuig als Feyenoord-trainer Arne Slot. Volgens Verweij geeft dat aan dat ‘heel veel trainers’ er tijdens interlandperiodes een paar dagen tussenuit gaan. “Het is een klein internetbubbeltje. Wat mij heel erg opviel is dat er in het stadion van de tribunes nog geen enkele wanklank klinkt er nog geen witte zakdoekjes te zien zijn, dus het is een internetcampagne om hem weg te krijgen”, constateert Verweij. Op X was #SteijnOut al een paar keer trending. “Dat ze gaat uiteindelijk waarschijnlijk lukken, maar niet doordat ze dit doen; misschien wel omdat Steijn een verloren strijd aangaat.”