Ajax deed voorstel over duel met RKC: 'De KNVB was er doof voor'

De gestaakte wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax wordt op 6 december afgemaakt, maar Ajax had eigenlijk al veel eerder de resterende minuten willen spelen. Na de gebeurtenissen rond Etienne Vaessen op zaterdag 30 september stelde Ajax voor om de wedstrijd binnen een of enkele dagen te voltooien, zo weet Mike Verweij.

Verweij zegt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf goed te begrijpen dat RKC het duel niet wilde afmaken, nadat Vaessen op een nare manier in botsing kwam met Brian Brobbey. “Toen heeft Ajax voorgesteld om die wedstrijd op zondag uit te spelen. Dat wilde RKC niet, omdat de schrik er nog steeds heel erg in zat, terwijl ze wel wisten dat Etienne Vaessen bij was. Die jongen heeft zondag ook met de spelers gevideobeld”, zegt Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Ajax zou toen hebben aangegeven bereid te zijn op maandagochtend of -middag te spelen, ondanks dat het donderdag ook op bezoek moest bij AEK Athene. Voor het competitieverloop zou het beter zijn geweest om het duel snel af te maken, zo dacht Ajax. “De KNVB was er doof voor en die hebben bepaald dat de wedstrijd op 6 december wordt gespeeld.” De wedstrijd werd na 85 minuten gestaakt, dus er zijn nog vijf minuten plus blessuretijd te spelen.