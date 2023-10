Ajax-fans maken zich grote zorgen na nieuws vanuit Amsterdam

Als de conclusie echt is dat we in de winter de spelers gaan verkopen, maar de trainer mag blijven zitten worden het nog hele donkere dagen onder Kroes.

Even over #AlexKroes. Super dat hij onderweg is naar #Ajax, maar wat wel verontrustend is dat onze vrienden aan de Basisweg in Amsterdam schijnbaar al zijn plannen al kennen. Is dit tactiek van #Kroes om de T aan zijn kant te houden, of gaan we deze lekkages blijven houden?