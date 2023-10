Ajax hekkensluiter van de Eredivisie, ondanks beste helft van het seizoen

Ajax is na speelronde 10 de hekkensluiter van de Eredivisie. Hoewel de formatie van interim-coach Hedwiges Maduro een geweldige eerste helft speelde op bezoek bij PSV, kantelde Peter Bosz met het inbrengen van Guus Til en vooral Ismaël Saibari het duel in Eindhoven. Hirving Lozano maakte er met een hattrick een uiterst pijnlijk duel van voor Ajax (5-2), dat door de 3-1-zege van FC Volendam op Excelsior de nummer laatst is van Nederland.

Zij zagen vanaf de tribune hoe Ajax na een klein kwartier al op 0-3 had kunnen en misschien wel had móeten staan. PSV hield achterin open huis en liet Brian Brobbey meerdere keren heel gemakkelijk weglopen. De eerste keer stuitte de potige spits in een 1-tegen-1-situatie op Walter Benítez, de tweede keer was zijn voorzet ondermaats en de derde maal schoot hij voor open doel over. Uiteindelijk was het niet Brian Brobbey, maar Van den Boomen die de verdiende openingstreffer maakte. Zijn poging leek in eerste instantie ongevaarlijk richting doel te hobbelen, maar door het instappen van André Ramalho reageerde zijn Argentijnse keeper te laat op de poging.

Hoewel Ajax goed aanvalsspel op de mat legde, toonde het zich defensief nog steeds kwetsbaar. Na een slimme dieptebal dieptebal op Hirving Lozano kapte de Mexicaanse buitenspeler Josip Sutalo eenvoudig uit, waarna hij in de korte hoek de snelle gelijkmaker binnenschoot. Kristian Hlynsson had in vrijstaande positie vervolgens een enorme kans om binnen twee minuten Ajax weer op voorsprong te koppen, maar Benitez hield de thuisploeg op de been. Het Eindhovense publiek kreeg zo een spectaculaire openingsfase voorgeschoteld, maar niet een openingsfase die ze vooraf verwacht hadden. De bezoekers konden door een ogenschijnlijk gebrek aan goede communicatie soms eenvoudig door de linies van PSV voetballen en legden het beste spel van dit seizoen op de mat.

Na verloop van tijd werd het veldspel van de ploeg van Peter Bosz wel beter, het Eindhovense aanvalstrio had het vizier niet bepaald op scherp staan. Bij Ajax droogden de grote kansen ondertussen op. Het spel golfde in een hoog tempo op en neer, wat mede kwam door het weinige ingrijpen van Danny Makkelie. De 40-jarige scheidsrechter onderscheidde zich door een kordaat optreden bij een medisch noodgeval in het stadion. Na een onderbreking van tien minuten bleef het spelbeeld hetzelfde, maar uiteindelijk was het Ajax dat na defensief geschutter van PSV opnieuw op voorsprong kwam. Brobbey won in de lucht eenvoudig van Ramalho en schoof de bal na een combinatie met Steven Bergwijn binnen. PSV probeerde daarna nog iets terug te doen, maar het bleef bij een 1-2 ruststand.

Kort na rust was het echter wel 2-2. De voorzet van invaller Guus Til was veel te hard, maar werd door Lozano opgevangen en vervolgens tegen de kruising geramd. Luuk de Jong was er vervolgens als de kippen bij om de terugstuiterende bal binnen te tikken. De andere wissel van Bosz bewees even later zijn waarde. Ismaël Saibari omspeelde Diant Ramaj en liep de bal vervolgens ietwat klungelig binnen, waarmee hij PSV voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong bracht. Zijn doelpunt leek in eerste instantie afgekeurd te worden wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR kon het publiek alsnog feestvieren. Daarna ging Ajax naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar in de tweede helft leek de Eindhovense defensie beter bij de les.

Aan de andere zijde was de Ajax-defensie dat duidelijk niet. De verdediging van de Amsterdammers kende de nodige moeite met de ingebrachte lopende middenvelders, maar beging ook de nodige persoonlijke fouten. Zo kopte Sutalo een lange bal zomaar in de voeten van een PSV-speler, waarna Bakayoko op de rechterflank weggestuurd kon worden. Hij had vervolgens oog voor Lozano, die eenvoudig de 4-2 binnenschoot. Even later was het Gaaei die de Mexicaan erg gemakkelijk uit zijn rug weg liet lopen, waarna hij de 5-2 binnengleed en daarmee zijn hattrick maakte. Nadat Ramaj in eerste instantie nog redde leek de 28-jarige buitenspeler dit met de hand te doen, maar de VAR keurde het doelpunt uiteindelijk goed.

Daarmee leek het laatste beetje hoop bij Ajax weg te vloeien. Til kreeg nog een grote kans op de 6-2, maar het meest bijzondere in de laatste minuten was de grote hoeveelheid fakkels die vanaf de PSV-zijde werden aangestoken. Met deze overwinning neemt PSV afstand van concurrent Feyenoord, terwijl Ajax door de winst van Volendam zakt naar de laatste plaats. De gifbeker is voor de Amsterdammers nog niet leeg, maar de eerste helft lijkt een beetje perspectief te bieden

Man of the match: Hirving Lozano