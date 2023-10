Ajax probeert gitzwart scenario te voorkomen met contractwens

Ajax wil naast het openbreken van het contract met Jorrel Hato ook graag langer door met (18). De talentvolle middenvelder wordt door vrijwel alle Amsterdamse fans gezien als een van de absolute pareltjes van de opleiding. Ook voor hem ligt een nieuwe aanbieding klaar.

Dat schrijft Voetbal International althans. Met vijf doelpunten en twee assists is Misehouy een van de openbaringen dit seizoen bij de beloftenploeg van Ajax in de Eerste Divisie. Meermaals werd Maurice Steijn door de Ajax-supporters aangemoedigd om de middenvelder te laten debuteren in de hoofdmacht, maar dat gebeurde vooralsnog niet.

Artikel gaat verder onder video

Wel gaat Ajax proberen om zijn tot 2024 lopende verbintenis open te breken en te verlengen. Als Misehouy echter besluit om niet in te gaan op de voorstellen van Ajax, dan zou hij in theorie de deur uit kunnen lopen komend seizoen. Dat zou voor de Amsterdammers een absoluut zwart scenario zijn, gezien de grote potentie van Misehouy.

Lees ook: Één Ajax-talent laat zich zien aan Maurice Steijn: 'Moet een kans krijgen in het eerste'

Eerder kwam al wel naar buiten dat de middenvelder zou twijfelen over een langer verblijf in de Johan Cruijff Arena. Hoewel hij zich in de voorbereiding op positieve wijze liet zien aan trainer Steijn, werd het middenveld van Ajax overvol gepropt door de inmiddels vertrokken Sven Mislintat. Daardoor zou hij minder perspectief zien en mogelijk gaan twijfelen over het verlengen van zijn contract. Als het aan Ajax ligt, dan tekent hij dus wél bij.