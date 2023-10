Arne Slot reageert op naaktvideo Igor Paixão: krijgt de Feyenoord-aanvaller een boete?

Arne Slot heeft zich genoodzaakt gezien om te reageren op de naaktvideo die vrijdagavond de wereld in slingerde. Er ontstond op social media enige ophef nadat de aanvaller van Feyenoord een video deelde waarop hij naakt danste. Daarbij was zijn geslachtsdeel te zien.

Paixão verwijderde de video vrijwel onmiddellijk, maar doordat enkele van zijn volgers een schermopname maakten verspreidden de beelden zich razendsnel. Na de voor Feyenoord zeer teleurstellend verlopen uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Twente (2-1 verlies) werd Slot op de persconferentie gevraagd naar de video.

De Feyenoord-trainer werd onder meer gevraagd of het zwakke spel van Paixão tegen FC Twente – de Braziliaan was basisspeler maar wist geen potten de breken en bleef in de rust achter in de kleedkamer – te maken had met het uitlekken van de video. Slot benadrukte dat dat niet het geval was. “Als hij daarom daarom slecht speelde, dan hebben tien andere spelers misschien ook een filmpje gehad.”

"Hij heeft Feyenoord of wie dan ook er niet mee geschaad. Ik denk dat het vooral voor hemzelf heel vervelend is dat het filmpje naar buiten is gekomen”, vervolgde Slot, die ook nog de vraag gesteld kreeg of Paixão beboet is of zal worden vanwege het uitlekken van de video. “Zeker niet”, antwoordde de coach gedecideerd. “Als hij er veel last van heeft, kunnen we daar over praten."