Slot zorgt voor ergernis bij Perez: 'Ik dacht dat hij daarmee gestopt was'

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het optreden van Feyenoord-trainer Arne Slot in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De Rotterdammers leden in de Grolsch Veste hun eerste nederlaag van dit seizoen in de competitie, maar waar Perez zich vooral aan ergerde was het gedrag van hun trainer langs de lijn. De Deen had gehoopt dat niet meer terug te zien bij de succescoach.

Slot begon medio 2021 aan zijn avontuur in Rotterdam-Zuid en sindsdien loopt het op rolletjes. Hij loodste Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de finale van de UEFA Conference League en een paar maanden geleden naar de eerste landstitel sinds 2017. Ook in de huidige jaargang laat Slot zijn elftal goed voor de dag komen. Vooral in de groepsfase van de Champions League heeft Feyenoord al veel indruk gemaakt. De regerend kampioen van Nederland won in het miljardenbal al van Celtic en Lazio en kreeg ook na de nederlaag tegen Atlético Madrid veel complimenten voor het vertoonde spel.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord slaagde er echter niet in om de indrukwekkende overwinning op Lazio een passend vervolg te geven in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Tijdens en na afloop van de ontmoeting in de Grolsch Veste ging het vooral over het optreden van scheidsrechter Dennis Higler. Feyenoord-fans ergerden zich mateloos aan de leidsman en Santiago Giménez plaatste zondagavond een veelzeggend bericht op X over een niet gegeven strafschop. Ook Willem van Hanegem is niet te spreken over Higler. Perez werd daarentegen niet goed van Slot. “Ik heb me mateloos geïrriteerd aan Slot aan de zijkant. Met zijn klagen… Och man”, zei de Deen zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

Slot kreeg in het verleden al vaker te horen dat hij te veel bezig was met de scheidsrechter. Perez had gehoopt dat de Feyenoord-trainer zich daarmee minder bezig zou houden. “Beetje het repeterende verhaal ook van vorig jaar. Ik dacht eerlijk gezegd dat hij daarmee een beetje gestopt was, of de camera’s zijn niet op hem gericht geweest. Maar vandaag was het echt weer bloedirritant”, aldus de voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV.