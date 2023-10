AZ met duidelijk doel op bezoek bij dolende buurman Ajax: 'Dat is belangrijker'

AZ reist zondag vol zelfvertrouwen af naar Amsterdam voor de uitwedstrijd tegen Ajax. Terwijl het bij de Amsterdammers dramatisch loopt, gaat het bij de Alkmaarders juist uistekend. Toch is een bezoekje aan de Johan Cruijff ArenA altijd lastig, weet ook topschutter .

"Ajax is nog steeds een grote club met goede spelers. Een van de grootste clubs van Europa. Ook al weten we dat ze misschien niet in hun beste vorm zijn, is het altijd een lastige wedstrijd uit bij Ajax", aldus Pavlidis op de website van AZ. De spits kan zondag voor de achtste keer op rij scoren in de Eredivisie. "Iedereen wil scoren en ik ben goed begonnen aan het seizoen. Maar ik ben vooral blij dat ik het team kan helpen. Het is belangrijker om drie punten te pakken dan dit ik een doelpunt maak."

Artikel gaat verder onder video

Pascal Jansen hoopt op zijn beurt toe te kunnen slaan in de ArenA. "Het is in ieder geval onrustig. Wij kijken zoals gebruikelijk naar de krachten en de zwaktes van de tegenstander. Dan gaan we met de intenties die wijzelf hebben op zoek naar dingen waar we profijt van kunnen hebben. Het zou fantastisch zijn veel de bal te hebben tegen Ajax. Daar streven wij elke wedstrijd naar. Wij gaan daar in ieder geval met heel veel zelfvertrouwen naartoe", vertelt de succesvolle AZ-trainer op de clubwebsite.

Ajax en AZ trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in de ArenA. De bezoekers staat momenteel tweede in de Eredivisie en hebben na zeven wedstrijden al negentien punten. De teller voor Ajax staat na vijf duels pas op vijf punten. Daarmee is de ploeg van trainer Maurice Steijn terug te vinden op de vijftiende plek. Jansen kreeg in aanloop naar de derby van Noord-Holland ook goed nieuws uit de ziekenboeg. Het lijkt er namelijk op dat ex-Ajacied Riechedly Bazoer weer fit genoeg is om te spelen.