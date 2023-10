Barcelona grijpt in na blessuregolf: padel-verbod voor Frenkie de Jong en teamgenoten

FC Barcelona heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de blessuregolf die de selectie van trainer Xavi teistert. In aanloop naar El Clásico tegen Real Madrid van 28 oktober is het de selectie vanaf heden onder meer niet meer toegestaan om in hun vrije tijd een potje padel te spelen, schrijft de Spaanse sportkrant AS.

Voorafgaand aan de interlandbreak zaten zes spelers al in de lappenmand, inmiddels is daar een zevende bijgekomen. Drie van hen raakten tijdens een wedstrijd of training van Barcelona geblesseerd: Frenkie de Jong, Robert Lewandowski en Jules Koundé. Linksback Alejandro Balde viel donderdag bovendien uit met een nog onbekende spierkwetsuur tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Spanje en Schotland en heeft de nationale ploeg inmiddels verlaten. Ook Raphinha, Pedri en Yamine Lamal zitten nog steeds in de lappenmand; die eerste twee zouden hun blessures (net als Ronald Araújo eerder dit seizoen) buiten officiële clubactiviteiten hebben opgelopen.

Om verdere casual blessures te voorkomen zijn volgens AS 'de ongeschreven regels in de kleedkamer aangescherpt' in Barcelona. Hoewel spelers contractueel al zijn uitgesloten aan potentieel riskante activiteiten als bergbeklimmen of parachutespringen, zou de lijst nu zijn uitgebreid met sporten als basketbal, padel of zelfs hardlopen op eigen gelegenheid, zo weet de krant.

Privétrainer

Ook hebben veel spelers meerdere fitness-apparaten in hun woningen staan, waar zij (vaak onder begeleiding van een privétrainer) aan hun fysieke gesteldheid werken. Vanuit Barcelona zou echter richting de selectie zijn benadrukt dat de trainingsschema's die zij op de club volgen 'meer dan genoeg bevatten om de doelen te bereiken en dat aanvullende trainingsarbeid buiten de verantwoordelijken bij de club om een negatief effect op hun spel kan hebben en zelfs kan leiden tot overbelasting van de spieren', zo schrijft AS.

Clásico

Op 28 oktober staat Barcelona in eigen huis voor het eerst dit seizoen tegenover Real Madrid. De Koninklijke is momenteel koploper in LaLiga, regerend landskampioen Barcelona staat met een achterstand van drie punten op de derde plaats. Het verrassende Girona van Daley Blind bezet tussen de aartsrivalen in de tweede plek op de ranglijst. Hoewel Mundo Deportivo eerder deze week nog met hoopgevend nieuws kwam over het herstel van Frenkie, schrijft AS dat de Nederlander - net als Koundé - sowieso niet van de partij zal zijn in de wedstrijd tegen Real. Lewandowski en Raphinha zouden het treffen wél kunnen halen, Pedri en Lamal worden zelfs mogelijk al eerder terugverwacht.